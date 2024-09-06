Там заявляют, что влияние таких ударов "будет очень незначительным и будет иметь очень небольшую стратегическую ценность".

Заместитель спикера Пентагона Сабрины Сингх заявила, что ограничение на применение ВСУ дальнобойного оружия США объясняется несколькими причинами.

"По оценкам нашей разведки, 90% российских самолетов, которые запускают планирующие бомбы и ракеты по Украине, находятся на аэродромах, расположенных в 300 км от территории, контролируемой Украиной", - отметила она, отвечая на вопрос журналистов на брифинге.

По словам Сингх, эти аэродромы "теперь выводят это за пределы диапазона ATACMS".

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"Таким образом, ATACMS не сможет достичь этих аэродромов, следовательно, проблемы, созданные этими планирующими бомбами, вы знаете, останутся. И даже если бы Украина использовала ATACMS против очень небольшого процента аэродромов, которые остаются в зоне действия, мы видели, как российские военные отодвинули эти аэродромы дальше", - говорит представительница Пентагона.

В связи с этим, влияние таких ударов "будет очень незначительным и будет иметь очень небольшую стратегическую ценность". Кроме того, среди причин позиции Пентагона страх эскалации и нехватка ракет.

"Существует ограниченное количество ATACMS. Это не так - нет большого количества таких возможностей большого радиуса действия. И, конечно, одна вещь, которую мы всегда оцениваем, - это эскалация, и это то, о чем мы очень четко говорили с самого начала. Итак, это немного всех тех вещей, связанных вместе", - утверждает Сингх.

В то же время она добавляет, что Силы обороны "очень успешно использовали эти ATACMS, чтобы вернуть свои территории на юге и востоке".

"И мы верим, что они имеют возможности и способны объединить их на поле боя. Вы знаете, у них действительно серьезный вызов на Востоке, и мы продолжаем с ними работать над тем, чтобы направить часть огневой мощи, которую они имеют, в этом направлении", - подытожила заместитель спикера.

Запрет на дальнобойные удары

В июне президент Владимир Зеленский отметил, что разрешение США бить по территории РФ с Himars является недостаточным.

The Telegraph отметил, что Украина должна получить разрешение на использование американского дальнобойного оружия, в частности, ракет ATACMS для ударов вглубь России. Даже несмотря на передислокацию российской авиации, Киеву "еще не поздно" нанести удар.

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