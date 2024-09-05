По его словам, 90% российской авиации сейчас за пределами поражения ATACMS.

В Белом доме утверждают, что разрешение на применение американского дальнобойного оружия по объектам РФ не поможет Украине поразить большинство авиации противника, которой наносятся удары по нашей территории. Это утверждение в Вашингтоне назвали ошибочным.

Как пояснил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, Россия уже перебазировала свои самолеты дальше вглубь страны и 90% авиации страны-агрессора дислоцируется за пределами поражения.

"90% самолетов, которые Россия использует для управляемых авиабомб и ракетных ударов дальнего действия, мы подсчитали это, - 90% из них расположены за пределами 300 км от украинской границы, глубоко внутри России. Поэтому утверждение, мол, мы просто дадим им ATACMS и скажем - "ладно!" И они смогут поразить большинство российских самолетов на авиабазах, откуда ведутся удары по Украине, - является неправдой. Это ложный аргумент", - сказал Кирби.

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По его словам, "нет объявлений ни о каких изменениях" в политике США по этому вопросу, даже несмотря на удары РФ по Полтаве и Львову, где погибло много людей. При этом Кирби подчеркнул, что позиция президента США Джо Байдена по поддержке Украины остается непоколебимой и что Вашингтон сосредоточен на укреплении ПВО нашей страны.

Разрешение на удары дальнобойным оружием

В июне президент Владимир Зеленский подчеркнул, что разрешение США бить по территории РФ из артиллерийско-ракетных систем повышенной мобильности Himars является недостаточным для поражения всех видов российского оружия, из которого наносятся удары по гражданскому населению в Украине.

Недавно The Telegraph отметил, что Украина должна получить разрешение на использование американского дальнобойного оружия, в частности, ракет ATACMS для ударов вглубь России. И это реально сделать, не рискуя неконтролируемой эскалацией. К тому же, как акцентируется, даже несмотря на передислокацию российской авиации, Киеву "еще не поздно" нанести удар.

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