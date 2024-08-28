Отмечается, что российские войска боятся ATACMS больше, чем любого другого оружия.

Украина должна получить разрешение на использование американского дальнобойного оружия, в частности, ракет ATACMS для ударов вглубь России. И это реально сделать, не рискуя неконтролируемой эскалацией, пишет The Telegraph. К тому же, как акцентируется, даже несмотря на передислокацию российской авиации, Киеву "еще не поздно" нанести удар.

Отмечается, что несмотря на то, что Украина обладает целым рядом локально разработанных возможностей и может поражать цели, находящиеся дальше тысячи километров вглубь России, ее лучшее дальнобойное оружие производится в Америке, и США запретили его использовать.

Указывается, что администрация президента США Джо Байдена "балансирует между двумя приоритетами: помогать Украине в разгроме России, но не провоцировать Россию до такой степени, что Кремль мог бы серьезно рассмотреть немыслимое - ядерный удар".

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"Даже небольшой "тактический" атомный удар может спровоцировать более масштабный ядерный обмен, который может положить конец человеческой цивилизации в том виде, в котором мы ее знаем, - результат, которого Байден отчаянно пытается избежать". – пишет издание.

Вместе с тем, как акцентировали в издании, все это не значит, что США не предоставили украинцам больше свободы для нанесения ударов по территории России с помощью американского оружия - Белый дом скорректировал свою политику, разрешив украинским войскам проводить "контрбатарейные" атаки на российскую артиллерию, стреляющую по Украине с позиций, находящихся на российской территории. Речь идет об ударах ракетами GMLRS из HIMARS по российским войскам в Курске и вокруг него.

"Но американцы все еще держат на коротком поводке другое ключевое оружие - армейскую тактическую ракетную систему, или ATACMS… ATACMS очень точны и движутся со скоростью, превышающей 3 Маха, что делает их очень сложными для перехвата. Украинская армия использовала ATACMS с разрушительным эффектом против российских аэродромов на оккупированной Россией территории Украины", - говорится в публикации.

Также отмечается, что российские войска боятся ATACMS больше, чем любого другого оружия.

В The Telegraph добавили, что предполагаемая угроза ATACMS не спровоцировала никакой ядерной эскалации со стороны РФ, которая лишь отогнала свои самолеты подальше.

"Администрация Байдена должна воспринимать летнюю передислокацию российских самолетов и вертолетов как признак того, что она может ослабить свой строгий контроль над лучшими ракетами Украины. Конечно, отбытие стольких самолетов с уязвимых баз означает, что у ATACMS меньше целей для ударов… Но Киеву еще не поздно нанести ответный удар по некоторым боевым самолетам, которые превращают жизнь в Украине в кошмар наяву для миллионов украинцев. Еще не поздно выпустить ATACMS", - резюмировали в издании.

Россия спрятала самолеты от ATACMS - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что Россия спрятала 90% своей авиации, чтобы уберечь ее от ATACMS.

Новая оценка разведки США показала, что с тех пор, как Украина начала получать ATACMS, РФ переместила большуя часть авиации на военные базы за пределами радиуса действия ракет.

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