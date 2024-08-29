Эксперты не первый месяц спорят о том, чем именно является новинка китайской оборонки.

В сети появилось фото неизвестного китайского корабля, сделанное с очень близкого расстояния. Об этом сообщает The War Zone.

Еще в мае сообщалось, что корабль вышел на ходовые испытания. Эксперты отмечали, что он похож на малозаметный шведский корвет типа Visby, а значит, наверное, речь идет о "полноценном" стелс-корабле.

Некоторые из специалистов называл его "прототипом корвета". По мнению других, речь идет об экспериментальном судне.

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Как видно на фото, в задней части корабля установлено нечто, напоминающее установку противовоздушной обороны HQ-10. Впрочем, она не похожа не серийный образец. Возможно, это лишь макет.

Между артиллерийским вооружением и надстройкой можно видеть блоки, которые похожи на вертикальную пусковую установку.

Корма корабля имеет большую по размерам взлетно-посадочную площадку. Очевидно, она может принимать стандартные вертолеты Военно-морских сил КНР.

Китайский флот - наиболее важное

Напомним, в этом году Китай начал ходовые испытания крупнейшего авианосца в своей истории - корабля, который получил название "Фуцзянь".

Известно, что он является авианосцем с неядерной силовой установкой. Корабль стал первым авианосцем КНР, который получил систему, позволяющую самолетам взлетать с помощью катапульты и садиться с использованием аэрофинишера.

Именно такой подход реализован на авианосцах Военно-морских сил США.

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