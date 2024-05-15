Внешне корабль похож на малозаметные шведские корветы типа Visby, однако вероятно он больше по размерам.

Неназванный китайский корвет (или легкий фрегат) совершил свое первое плавание. Об этом сообщает The War Zone.

Более или менее конкретное представление о новом корабле появилось в ноябре 2023-го, когда его сфотографировали на верфи в провинции Ляонин. Спутниковые данные показывают, что корабль строили там как минимум с августа прошлого года.

Внешне он похож на хорошо известный шведский корвет типа Visby. Последний стал первым в мире боевым кораблем, построенным по технологии стелс. Скорее всего, китайский проект также создали на основе этой технологии.

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На фото можно видеть скрытую пушку на носу, а также систему вертикального пуска, которая находится перед основной надстройкой. Некоторые эксперты предположили, что Китай создал "комплексную испытательную платформу". Подтвердить или опровергнуть это пока невозможно.

Как бы там ни было, быстрый прогресс в работе над кораблем демонстрирует впечатляющий масштаб и растущие возможности китайского судостроения, что ставит серьезные вызовы даже перед самыми передовыми странами Запада, в частности - США.

Китай создает новые корабли

Напомним, недавно китайцы начали ходовые испытания крупнейшего авианосца в своей истории, который получил название "Фуцзянь". Корабль стал огромным техническим шагом вперед для Пекина, потому что в отличие от предыдущих авианосцев КНР, получил стартовые катапульты.

Эксперты считают, что в состав авиационной группы корабля войдет перспективный истребитель пятого поколения J-35, который считают китайским аналогом американского F-35C.

Также Китай активно работает над беспилотными кораблями. Один из таких проектов показали на выставке Defense Services Asia 2024. Предполагается, что он сможет нести, в частности, дроны-камикадзе.

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