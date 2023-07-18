Зеленский отметил, что Россия давно использует кассетные снаряды против украинского населения.

Украина будет применять кассетные боеприпасы только на поле боя против российских захватчиков, рассказал президент Владимир Зеленский в интервью африканским журналистам.

Он, в частности, подчеркнул, что еще девять лет назад, когда Россия вторглась на Донбасс и в Крым, Киев призвал мир давить на РФ и запретить кластерные боеприпасы.

"Украина получила кластерные боеприпасы в 2023 году - через 9 лет ведения боевых действий против Украины Российской Федерацией различным запрещенным оружием, включая кластерные боеприпасы. 9 лет назад Украина начала говорить, что нам нужна помощь. Во-первых, просьба давить на Россию и запретить кластерные боеприпасы против нас. Прошло 9 лет - они как использовали, так и используют. Недостаточно ли испытаний? Имеет ли право Украина защищаться?" - поинтересовался глава государства.

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В то же время ВСУ будут применять кассетные снаряды только на поле боя против оккупантов. Зеленский назвал это решение "справедливым".

"Нам дали кластерные боеприпасы. Где доказательства, что Украина использовала кластерные боеприпасы по территории России? Нет доказательств. Да, на поле битвы теперь против врага на нашей земле, когда он использует кластерные боеприпасы против нас, мы будем использовать такое же оружие против них. И это справедливо", - отметил президент.

Кассетные снаряды - главное

7 июля Пентагон объявил очередной пакет военной помощи, в котором впервые поддержал Украину кассетными боеприпасами.

По мнению эксперта Романа Свитана, Вооруженные Силы Украины могут использовать кассетные боеприпасы, которые они получили от Соединенных Штатов Америки, в первую очередь для уничтожения российской артиллерии.

Ни США, ни Украина, ни Россия не подписывали конвенцию по кассетным боеприпасам. Оккупанты неоднократно использовали их как на поле боя против ВСУ, так и по украинскому гражданскому населению.

Кассетные боеприпасы могли бы восполнить потребность ВСУ в большем количестве боеприпасов для артиллерийских и ракетных систем и сокращении численного превосходства России в артиллерии.

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