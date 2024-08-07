Наземные дроны дистанционно устанавливают мины, на которых и подрываются оккупанты.

Силы обороны Украины имеют значительные успехи в развитии использования FPV-дронов на поле боя - в частности, в борьбе с вражескими разведывательными беспилотниками.

В то же время, как отмечает Defence Express, "беспилотные" технологии активно развиваются и на земле - ВСУ имеют широкую номенклатуру различных по характеристикам и назначению роботизированных наземных платформ, которые уже не первый месяц используются непосредственно на поле боя.

В частности, активное распространение получили так называемые "роботы-минеры", многоразовые платформы для установки мин с целью поразить вражескую живую силу или вооружение и военную технику.

Как отмечают аналитики, в сети появилось несколько эпизодов, как 23-й отдельный стрелковый батальон эксплуатирует на поле боя небольшого наземного дрона-минера, который оставляет российским военным "сюрпризы" в посадках.

Случаи зафиксированы в направлении Торского в Донецкой области - в первом эпизоде на мину "напоролись" двое россиян, результат не демонстрируется, но по меньшей мере вражеские военные получили ранения.

А вот во втором случае была поражена группа оккупантов. В обоих эпизодах дрон успешно оставил мину на определенной позиции и покинул место выполнения задания.

"В целом наземные роботизированные платформы - это еще одно направление вооружения, которое получает активное распространение именно на поле боя в Украине, как это раньше было с беспилотными летательными аппаратами", - отмечают аналитики.

Дроны в войне с Россией

Как сообщал УНИАН, 31 июля двухкилограммовый украинский дрон "приземлил" 12-тонный российский вертолет. В СМИ сначала заявляли, что это был Ми-8.

Отмечалось, что один из беспилотников, дистанционно управляемый оператором с гарнитурой виртуальной реальности, сбил российский вертолет. Очевидно, такую атаку украинцы реализовали впервые. На кадрах, которые распространили соцсети, видно, как под Донецком на оккупированном Россией востоке Украины горит вертолет.

Впоследствии в роспабликах сообщили, что на борту сбитого военно-транспортного вертолета погибли 20 российских оккупантов.

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