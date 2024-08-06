По итогам года Украина изготовит более миллиона дронов.

В июле Силы обороны Украины применили больше дронов, чем противник. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

Глава государства поблагодарил наших военных, которые всеми силами уничтожают врага и, в частности, метко применяют беспилотные летательные аппараты.

"Наши украинские Силы обороны и безопасности в этом уже идут к преимуществу, и за июль наши воины применили больше дронов, чем оккупант. Это должно быть устойчивой тенденцией на фронте - по всем видам дронов, которые есть у наших подразделений. От FPV и до всех других, включая наши дальнобойные дроны, которые уже влияют на войну стратегически. Влияют в интересах Украины", - сказал Зеленский.

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По его словам, украинское лидерство в отношении дронов может быть тем фактором, который не только приближает справедливое окончание войны, но и сделает Украину поставщиком безопасности для других государств.

Президент сообщил, что в этом году уже законтрактовано нашим производителям миллион дронов, но по итогам года в целом их будет даже больше.

"Всех деталей сейчас мы не разглашаем, но наши возможности производить дроны неизменно становятся больше, и мы работаем не только с государственным финансированием, но и с партнерами - чтобы они вкладывались в наше производство дронов. В то, что помогает защищаться сейчас нам, а впоследствии будет помогать сохранять безопасность всем, кто ценит жизнь и кто сейчас с нами бок о бок", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что сегодня на заседании Ставки Верховного главнокомандующего приняли решение об увеличении финансирования ракетной программы.

Украина вырывается вперед по БПЛА

Как сообщал УНИАН, на днях Forbes сообщило, что Украина впервые запустила больше дальнобойных беспилотников, чем Россия. По данным издания, в июле Россия запустила по Украине 426 беспилотников типа "Шахед". За этот же период Украина нанесла удар более 520 беспилотниками.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, Украина уже нанесла удары дронами-камикадзе дальнего радиуса действия по "примерно 200 объектам критической инфраструктуры" на территории России. Все цели были связаны с "военной логистикой", речь идет о заводах, топливохранилищах и складах боеприпасов.

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