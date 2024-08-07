По данным ростовских пабликов, погибло не менее 20 оккупантов.

20 российских оккупантов погибли на борту военно-транспортного вертолета РФ Ми-8, который был сбит украинским FPV-дроном неделю назад под Донецком.

Потери "слил" ростовский паблик "Это Ростов". Отмечается, что Ми-8 был сбит в прошлую среду под Донецком. По версии россиян, на борту находились 20 человек, в том числе члены экипажа и якобы раненые оккупанты.

В комментариях россияне подтверждают, что в результате инцидента погибли их родные.

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Украинцы сбили дроном российский вертолет - что известно

Как сообщал УНИАН, 31 июля двухкилограммовый украинский дрон "приземлил" 12-тонный российский вертолет. В СМИ сначала заявляли, что это был Ми-8.

Отмечалось, что один из беспилотников, дистанционно управляемый оператором с гарнитурой виртуальной реальности, сбил российский вертолет. Очевидно, такую атаку украинцы реализовали впервые. На кадрах, которые распространили соцсети, видно, как под Донецком на оккупированном Россией востоке Украины горит вертолет.

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