Это может быть первым в мире случаем, когда дорогой вертолет сбил маленький дешевый дрон.

Двухкилограммовый украинский дрон "приземлил" 12-тонный российский вертолет Ми-8. Это произошло в среду, 31 июля.

Как пишет Forbes, украинские войска ежемесячно разворачивают более 100 000 взрывоопасных FPV-дронов по всей линии фронта. Беспилотники врезаются в бронетехнику, преследуют открытую пехоту и ведут артиллерийский огонь назад, чтобы нацелиться на российские гаубицы.

Сделали это впервые

Вчера один из таких беспилотников, дистанционно управляемый оператором с гарнитурой виртуальной реальности, сбил российский вертолет. Очевидно, такую атаку украинцы реализовали впервые.

Видео дня

На кадрах, которые распространили соцсети, видно, как под Донецком на оккупированном Россией востоке Украины горит транспортный вертолет Ми-8.

"Скорейшего выздоровления выжившим", - написал один российский блогер, комментируя кадры.

Еще в сентябре украинские операторы БПЛА впервые попытались протаранить российские вертолеты в полете. Угроза беспилотников стала настолько серьезной, что российские ВВС начали выделять одни вертолеты для сопровождения других.

"Вероятно, понадобилось не менее 10 месяцев попыток, прежде чем оператор украинского беспилотника наконец поразил российский вертолет. Месяцы промахов понятны. Вертолет может лететь со скоростью более 240 км в час на высотах, превышающих тысячи метров - это слишком быстро и слишком высоко, чтобы двухкилограммовый дрон мог сделать чистый выстрел без огромной квалификации или удачи со стороны оператора", - пишет издание.

Отмечается, что украинскому оператору беспилотника, который сбил российский вертолет, или очень повезло, или он был очень умелым, или оба варианта правильные. Украинцы заметили 12-тонный российский вертолет с тремя членами экипажа на борту, который выполнял ударные, транспортные и медико-эвакуационные миссии, когда он еще был низко.

"Поймали в момент взлета", - сообщил российский блогер.

Беспилотник FPV обычно несет лишь несколько килограммов взрывчатки. Но чтобы сбить вертолет, если он попал в винты, не нужна большая огневая мощность.

"Расстояние очень значительное"

После более чем двух лет войны украинские операторы беспилотников стали чрезвычайно искусными в нацеливании на наиболее уязвимые части российских целей: в открытые люки бронетранспортеров, под дополнительную броню на так называемых "танках-черепахах" и через двери усиленных пехотных блиндажей.

По сравнению с люком шириной 57 см, диск ротора Ми-8 диаметром 3,6 м является легкой мишенью.

Наиболее впечатляющим может быть то, как далеко российский вертолет мог быть от линии фронта. Западная окраина Донецка находится всего в 5 км от линии фронта - вполне в радиусе действия беспилотного дрона FPV.

Но восточная окраина города находится ближе к 16 км от линии фронта. Очевидно, именно там и произошла атака.

"Расстояние очень значительное", - заявил второй российский блогер.

Чтобы преодолеть 16 км, FPV может понадобиться помощь от второго дрона, который идет за несколько км, захватывает и ретранслирует его командный сигнал малой дальности. Это сложная операция, которая требует тщательной координации.

Российские военные имеют сотни вертолетов и пока потеряли только сотню из-за действий Украины. Еще одна потеря для россиян не катастрофическая. Но теперь, когда украинцы сбили свой первый вертолет, они могут удвоить свои усилия в этом направлении.

"Учитывая, сколько беспилотников FPV украинцы разворачивают ежемесячно, угроза российским вертолетам может усилиться - очень сильно", - подытожило издание.

Использование дронов на войне в Украине

Ранее издание BBC описало "войну будущего". Эксперты говорят, что беспилотники, которые когда-то играли второстепенную роль в войне, сейчас являются главным компонентом на фронте вблизи с пехотой и артиллерией.

Также украинская разведка показала новейшее оружие, благодаря которому был уничтожен российский Су-57. По словам военных, они используют дроны тактического поражения, такое новейшее оружие максимально вредит оккупантам.

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