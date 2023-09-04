Алексей Резников отметил, что на 15 тысяч километров ракеты ВСУ не нужны.

Украинской армии нужна ракета с дальностью полета 1500-2000 километров. Украина сейчас работает над разработкой подобного оружия.

"У нас с вами давно должна быть своя ракетная программа, а главное - противоракетная программа, которую мы приняли только перед вторжением, уже при каденции Президента Зеленского. Но это миллиарды денег, которые нужно инвестировать в себя, в исследование наших предпринимателей, испытание. Это нужно было делать давно, тогда мы имели свое ПВО. Но у нас же было немного С-300, никто же не нападет. А сегодня благодарим партнеров за Patriot, NASAMS, SAMP/T, Iris-T, Piorun", - рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью Укринформу.

При этом он указал, что Украина не намеренна воевать со своими союзниками, поэтому ракета дальностью в 15 тысяч километров не нужна. По его словам, украинской армии хватит ракеты, летящей на 1500-2000 км, чтобы покрывать территорию РФ.

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У Резникова уточнили, работает ли Украина над производством подобного вооружения, на что он ответил: "Да".

Ракеты Taurus для Украины - что известно

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что нужно срочно передать Украине ракеты Taurus.

За передачу этих дальнобойных ракет выступает председатель ХДС Германии Фридрих Мерц. Правда, он считает, что ракеты должны иметь ограниченный радиус действия, "чтобы их можно было использовать только для защиты территории Украины".

4 сентября глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что канцлер Германии Олаф Шольц - единственный в коалиции, кто блокирует поставки Украине крылатых ракет Taurus.

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