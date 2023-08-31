Секретарь СНБО отметил, что страх немецких политиков представляет опасность.

Нерешительность отдельных союзников в военной помощи Украине – страх перед Москвой, а не недоверие к Киеву. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал Берлин не бояться и передать ракеты Taurus для украинской армии.

"Некоторые боятся разозлить Россию, что, на наш взгляд, абсолютно неправильно. Хочу напомнить, что некоторое время назад Гитлера все боялись, и чем это закончилось, известно", - заявил секретарь СНБО в интервью изданию Welt.

При этом он указал, что опасность представляет именно страх немецких политиков.

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"Если вы боитесь, вы неизбежно проиграете", - подчеркнул Данилов.

Ракеты Taurus для Украины - что известно

Глава МИД Германии Анналена Бербок ранее заявила, что нужно срочно принять решение о передаче Украине ракет Taurus.

В свою очередь министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина находится на правильном пути и Германия все же передаст украинским военным ракеты Taurus. При этом он отметил, что сроки поставок этого оружия - "действительно трудный вопрос".

За передачу Украине этих дальнобойных ракет выступает и председатель Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц. В то же время он считает, что ракеты должны иметь ограниченный радиус действия, "чтобы их можно было использовать только для защиты территории Украины".

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