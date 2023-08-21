Анналена Бербок приветствовала решение Нидерландов и Дании передать Украине истребители F-16.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus нужно принять срочно.

"То, что каждый день имеет значение – это то, что, я считаю, за последние полтора года мы должны были почувствовать", - сказала Бербок, отвечая на вопрос, будет ли она поддерживать скорейшую отправку ракет в Украину.

Глава МИД добавила, что Нидерланды и Дания правильно поступили, предоставив Украине гарантии получения истребителей F-16 в конкретные сроки и с определенными количествами.

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"Прекрасный день для Украины и, соответственно, прекрасный день для Европы", - сказала Бербок.

Она подчеркнула, что каждый день думает о кровавой войне россиян с Украиной.

"А еще за эти последние полтора года мы стали свидетелями того, насколько на самом деле важной для самообороны Украины является наша военная поддержка...и под этим углом зрения мы изучаем все дальнейшие запросы Украины, чтобы дать ей возможность защищать собственное население", - отметила министр.

Taurus для Украины

Глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер во время визита в Киев заявил, что Украина имеет полное право получить ракеты Taurus от ФРГ.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц недавно заявил, что Берлин не готов к передаче Украине ракет Taurus.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обещал, что украинские военные не будут ракетами Taurus обстреливать территорию России.

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