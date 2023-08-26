По словам Фридриха Мерца, они должны быть ограничены таким образом, "чтобы их можно было использовать только для защиты территории Украины".

Председатель Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц заявил, что выступает за предоставление Украине немецких дальнобойных ракет Taurus, но с ограничением радиуса действия.

Мерц заявил в интервью Bild am Sonntag заявил, что считает, что Германия "должна поставить крылатые ракеты" Taurus Украине. По его словам, они должны быть ограничены таким образом, "чтобы их можно было использовать только для защиты территории Украины".

"Я боюсь, что однажды мы дойдем до осознания того, что сделали слишком мало и слишком поздно для Украины, а значит, и для нашей безопасности. Эта нерешительность еще может оказаться большой исторической ошибкой", - добавил он.

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Возможна передача ракет Taurus Украине - детали

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что решение о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus нужно принять срочно.

"То, что каждый день имеет значение – это то, что, я считаю, за последние полтора года мы должны были почувствовать", - сказала Бербок, отвечая на вопрос, будет ли она поддерживать скорейшую отправку ракет в Украину.

Украина находится на правильном пути и Германия, несмотря на предыдущие отказы, все же согласится передать нашим Силам обороны дальнобойные ракеты Taurus. Об этом в интервью изданию Bild заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, сроки поставок этого типа оружия - "действительно трудный вопрос", однако он не думает, что "это займет целый год".

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