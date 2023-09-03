Процесс производства собственного оружия в Украине идет достаточно быстро, оценил специалист.

Украина достаточно быстро наращивает производство собственных дальнобойных ракет и дронов.

"Процесс идет достаточно быстро. Те проекты, которые планировались еще до полномасштабного вторжения и были практически на выходе, будут реализованы в ближайшее время", - заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Программы, о которых ему на сегодняшний день известно, это ракеты "Нептун" и "Сапсан", а также производство ударных дронов. По его словам, именно над ними сейчас работают.

Говоря о новом украинском оружии, Мусиенко озвучил некоторые характеристики:

"Нептун" - крылатая ракета, дальность ее может составлять около 400 км;

"Сапсан" - баллистическая ракета с дальностью полета от 500 до 700 км;

дроны - дальность полета до 1,5 тысячи км.

Задачи, которые данные ракеты и дроны смогут решать, это уничтожение российских военных объектов на оккупированных территориях (в частности, в Крыму), в приграничных областях РФ и в более глубоком тылу россиян, добавил эксперт.

Производство оружия в Украине - что сообщалось

Напомним, ранее министр по вопросам стратегических отраслей Александр Камышин анонсировал важные новости о производстве оружия в Украине. По его словам, в частности, иностранные производители оружия готовы начинать производство в Украине.

Кроме того, и в Украине появляются мощные местные производители оружия, отметил он.

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