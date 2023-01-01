Предоставленное в 2022 году вооружение помогло украинским защитникам остановить врага и освободить часть оккупированных территорий нашей страны.

В течение 2022 года Украина получила от международных партнеров вооружение, боеприпасы и материальные средства, которые были необходимы Силам обороны для защиты от российской агрессии. Теперь Украине необходимы боеприпасы, которые позволят поражать противника на большом расстоянии.

Как рассказал в комментарии "Укринформу" заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов, в рамках международной технической помощи Украина получила от государств-партнеров, критически необходимые для выполнения Вооруженными Силами задач образцы вооружений, боеприпасов и материальных средств.

"В частности, в течение года получены такие виды вооружения, как танки, боевые бронированные машины различного назначения, реактивные системы залпового огня, артиллерийские системы и минометы, зенитные ракетные комплексы (в том числе переносные зенитные ракетные комплексы), вертолеты, беспилотные авиационные комплексы, боеприпасы к артсистемам, средствам ПВО, боевым машинам, танкам, стрелкового оружия, барражирующие боеприпасы ("дроны-камикадзе"), средства контрбатарейной артиллерийской борьбы, противотанковые ракетные комплексы, автомобили (грузовые, бронированные), санитарно-эвакуационная техника различных модификаций, эвакуационные машины, патрульные катера, горюче-смазочные материалы, продовольствие (в том числе сухие пайки), бронежилеты, шлемы пулезащитные, медицинское оборудование, полевой госпиталь Assorted MSF Hospital", – подчеркнул Громов.

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По словам представителя Генштаба, названное вооружение предоставило украинским защитникам возможность остановить врага и освободить часть временно оккупированных территорий нашей страны. Он поблагодарил за предоставленную помощь и отметил, что Украина нуждается в дальнейшем наращивании объемов и расширении номенклатуры международной технической помощи.

"Весь мир и россияне, прежде всего, знают, как хорошо горят склады боеприпасов после поражения высокоточным оружием партнеров (HIMARS). Поэтому военное руководство РФ переместило подальше от линии соприкосновения свои запасы и пункты управления. В свою очередь, для продолжения освобождения родной земли и минимизации жертв среди гражданского населения Украины нам крайне необходимы боеприпасы, которые позволят поражать важные объекты противника на большом расстоянии", – подытожил Громов.

Вооружение для Украины: какую помощь оказывают партнеры

С начала российского вторжения Украина получила от других стран разнообразную военную помощь: от ЗРК до боеприпасов или одежды для военных.

Последней громкой "новинкой", которая скоро появится в ВСУ, стали комплексы Patriot, которые вошли в новый пакет помощи от США. Однако из-за необходимости подготовить военных к работе с этими ЗРК и вопросов логистики аналитик исследовательского Института имени Катона Джордан Коэн считает, что украинские военнослужащие смогут начать использовать предоставленные США системит не раньше конца весны 2023 года.

Кроме того, западные СМИ пишут о том, что США могут передать Украине боевые машины Bradley в рамках пакета дополнительной помощи. Боевая машина пехоты Bradley поступила на вооружение американской армии в 1981 году после длительных испытаний с 1964 года.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что западные партнеры пока не решаются давать Украине оружие, которое может поражать на расстоянии 300 и более километров. Он отметил, что вопрос о "не эскалации" со стороны западных партнеров звучит постоянно.

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