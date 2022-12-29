Вопрос пока рассматривается. Неизвестно, когда окончательное решение примут.

США могут передать Украине боевые машины Bradley в рамках пакета дополнительной помощи, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, в том числе в Белом доме.

Вопрос пока рассматривается. Неизвестно, когда окончательное решение примут.

В Белом доме журналистам ответили, что США постоянно общаются с Украиной о возможностях, которые ей необходимы для самозащиты, но им нечего объявлять или анонсировать.

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Боевая машина пехоты Bradley поступила на вооружение американской армии в 1981 году после длительных испытаний, продолжавшихся с 1964 года.

БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения боя с машины и огневой поддержки их в период и после спешения.

Война в Украине – актуальное

Киев просит у союзников танки, ракеты большей дальности, бронетехнику и системы ПВО. Ранее Politico сообщало о просьбе Зеленского к США передать ВСУ дальнобойные ATACMS к HIMARS, но Вашингтон отказал.

На востоке продолжаются боевые действия, несмотря на то, что наступление зимы замедлило продвижение обеих сторон, в результате чего оккупанты прибегают к ракетным ударам по энергетической и гражданской инфраструктуре страны.

29 декабря Россия запустила десятки крылатых ракет по украинским городам, снова целясь в объекты критической энергетики.

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