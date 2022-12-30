Во время заседания была рассмотрена оперативная ситуация на фронте и возможные действия врага в ближайшей перспективе.

Силы обороны Украины на самых горячих направлениях линии фронта надо обеспечить вооружением и другими средствами.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего, которое провел президент Владимир Зеленский. В частности, были заслушаны доклады по оперативной ситуации на фронте и возможных действий врага в ближайшей перспективе.

В этой связи, участники заседания акцентировали внимание на обеспечении подразделений сил обороны на самых горячих участках вооружением и другими средствами.

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Также был рассмотрен вопрос усовершенствования противовоздушной обороны Украины, в частности для защиты объектов критической инфраструктуры. Отдельно члены Ставки заслушали информацию о восстановлении энергетической системы Украины после недавних ракетных атак России.

Война в Украине - заседание ставки

Как сообщал УНИАН, во время предыдущего заседания ставки Зеленский обсудил с военными ситуацию вблизи Бахмута и Кременной. Также участники обсудили вопросы обеспечения сил обороны необходимым оружием и оборудованием.

А раньше на заседании Ставки были заслушаны командующие, озвучивались перспективы на фронте. Как подчеркнул тогда президент, идет подготовка к различным вариантам действий государства-террориста.

Еще раньше, 18 декабря, на заседании Ставки говорили о Беларуси и ликвидации последствий массированного ракетного удара России по энергетической инфраструктуре. Украинские командующие отметили готовность сил обороны реагировать на любое развитие событий.

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