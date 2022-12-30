Министр обороны отметил, что "в НАТО есть те, кто колеблется политически, а есть те, кого на иглу посадили – или газовую, или нефтяную".

Западные партнеры пока не решаются давать Украине оружие, которое может поражать на расстоянии 300 и более километров, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию "Левый берег".

Он отметил, что вопрос о "не ескскалации" со стороны западных партнеров постоянно звучит.

"Это для нас уже как must have, потому что теория "Don't provoke Russia" с 2008 года громко звучит, но она не работает, о чем мы постоянно говорили, говорим и будем говорить нашим партнерам", - добавил он.

При этом Резников отметил, что в 2008 году могли принять Украину и Грузию в НАТО, "и тогда мир иначе развивался бы, и архитектура в сфере безопасности, наверное, сработала бы".

"Но этого не произошло, не хотели провоцировать россиян, и они на это отреагировали соответственно – в 2008 году частично оккупировали земли Грузии. Потом они это сделали в 2014 году - частично оккупировали Донецкую, Луганскую области и Крым, то есть отрезали себе земли Украины. А сегодня, в 2022 году, начали уже широкомасштабное наступление, имея мечту захватить Украину, установить свой режим. То есть эта теория не работает. К счастью, наши западные партнеры в определенной степени это оценили и поняли, поэтому мы имеем такую беспрецедентную сегодня поддержку и помощь", - подчеркнул Резников.

Он также отметил, что Украина сегодня имеет такой набор современного оружия, о котором 30 лет, и даже год назад, мечтать не могла.

Министр отметил, что западные партнеры пока еще не решаются давать Украине оружие, которое может поражать на расстоянии 300 и более километров.

"Потому что переживают, что мы, выполняя свои боевые задачи, выбирая стратегические цели, абсолютно легитимно можем нанести удары по территории Российской Федерации. Тогда россияне предъявят им счет, скажут: "Ну видите, по сути, вашим оружием уже воюют на нашей территории". Это сдерживает наших западных партнеров, потому что в Альянсе действительно не все проукраинские или проевропейские однозначно. Есть те, кто колеблется политически, а есть те, кого на иглу посадили – или газовую, или нефтяную, или бензиновую",- подчеркнул министр.

Война в Украине – актуальное

Киев просит у союзников танки, ракеты большей дальности, бронетехнику и системы ПВО. Ранее Politico сообщало о просьбе Зеленского к США передать ВСУ дальнобойные ATACMS к HIMARS, но Вашингтон отказал.

На востоке продолжаются боевые действия, несмотря на то, что наступление зимы замедлило продвижение обеих сторон, в результате чего оккупанты прибегают к ракетным ударам по энергетической и гражданской инфраструктуре страны.

29 декабря Россия запустила десятки крылатых ракет по украинским городам, снова целясь в объекты критической энергетики.

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