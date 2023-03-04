За сутки в пепел превратились более 30 единиц техники.

Генеральный штаб Вооруженных сил обновил данные об общих боевых потерях российских оккупантов в захватнической войне против Украины.

РФ потеряла с 24 февраля 2022 года по 4 марта 2023 года около 152 190 оккупантов. Потери личного состава врага за последние сутки достигли 820, говорится в сводке.

Кроме этого, потери вражеской армии в войне против Украины включают:

Видео дня

танков ‒ 3409 (+4);

боевых бронированных машин ‒ 6683 (+10);

артиллерийских систем – 2414 (+12);

РСЗО – 487 (+3);

средств ПВО – 247 (+0);

самолетов – 302 (+1);

вертолетов – 289 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2066 (+5);

крылатых ракет – 873 (+0);

кораблей / катеров ‒ 18 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 5289 (+8);

специальной техники – 230 (+0).

Потери РФ в войне против Украины - что стоит знать

За минувшие сутки, как сообщал Генштаб, украинская авиация нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 2 - по зенитно-ракетным комплексам на огневых позициях. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили пункт управления, 3 района сосредоточения противника, склад боеприпасов, 2 склада ГСМ, а также станцию радиоэлектронной борьбы врага.

Кроме этого, наши защитники сбили вражеский самолет Су-34 и 8 разведывательных и ударных БпЛА различных типов.

Как прогнозировал военно-политический эксперт Александр Коваленко, март может продемонстрировать рекордные потери врага в войне. Предыдущий месяц не стал рекордным, но это также самый короткий месяц в году. Всего в феврале было уничтожено 21,5 тысяч российских захватчиков.

Вас также могут заинтересовать новости: