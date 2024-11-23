Важнейшие компоненты, используемые в ракетах КНДР, производятся девятью западными производителями, включая компании из США, Нидерландов и Великобритании.

Основная часть компонентов в северокорейских ракетах, которые Россия использует для ударов по Украине - западного производства. Об этом пишет CNN, ссылаясь на доклад Независимой антикоррупционной комиссии Украины.

Отмечается, что важнейшие компоненты, используемые в ракетах КНДР, производятся девятью западными производителями, включая компании из США, Нидерландов и Великобритании. При этом некоторые части ракет были произведены уже в 2023 году, что говорит о скорости поставкок в Северную Корею.

Корреспонденты CNN также побывали на одном из складов, где украинские следователи изучают обломки оружия, использованного Россией для воздушных атак.

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"Все, что работает, чтобы направлять ракету, чтобы заставить ее лететь, - все это иностранные компоненты. Вся электроника иностранная. В ней нет ничего корейского. Единственное, что там корейское, - это металл, который быстро ржавеет и корродирует", - сказал Андрей Кульчицкий, руководитель лаборатории военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебной экспертизы.

Как рассказал CNN один из сотрудников разведки, расследование затруднено из-за повреждений фрагментов ракеты, но все же можно определить, что "подавляющее большинство компонентов - это западные компоненты.

"Вероятно, 70% - американские, от известных компаний [...] Они также используют компоненты, произведенные в Германии и Швейцарии", - рассказал он.

По словам экспертов по отслеживанию оружия, достоверной информации о том, как именно компоненты попадают в Северную Корею, нет. Но все признаки указывают на Китай как на вероятного проводника, говорят эксперты.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, заявил, что пока ни один из производителей не был привлечен к ответственности за эти поставки.

"Мы думаем, что если кто-то из этих... производителей будет привлечен к ответственности за количество микроэлектроники, обнаруженной, скажем, в российских ракетах, упавших на Украину, (они) действительно начнут делать больше в этом отношении", - считает он.

Ракетная угроза России

Ранее сообщалось, что Россия с помощью наращивания производства и паузы в обстрелах смогла накопить более 1500 ракет с дальностью в 350 километров и выше. В частности, "Искандер-М" (баллистические) - 350, "Искандер-К" (крылатые) — 210, Х-101 - 220, "Калибры" - 390, "Кинжалы" - 70, Х-22 - 230, KN-23 (КНДР) - 45.

Напомним, 21 ноября Россия ударила по Днепру межконтитентальной баллистической ракетой. Оккупанты заявляют, что задействовали ракету средней дальности "Орешник".

Ранее аналитики ISW прогнозировали, что Россия, возможно, повторит ее запуск в ближайшие дни.

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