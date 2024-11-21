Россия с помощью наращивания производства и паузы в обстрелах смогла накопить более 1500 ракет с дальностью в 350 километров и выше, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.
Речь идет о таких ракетах:
- "Искандер-М" (баллистические) — 350.
- "Искандер-К" (крылатые) — 210.
- Х-101 - 220.
- "Калибры" - 390.
- "Кинжалы" - 70.
- Х-22 - 230.
- KN-23 (КНДР) - 45.
Отмечается, что больше всего РФ нарастила производство баллистических "Искандеров". В ноябре Россия планирует изготовить около 70 ракет "Искандер-М", и 12 - "Искандер-К".
Кроме того, акцентируется, что Х-101 россияне начали запускать не только с Ту-95, но и с Ту-160, чего раньше почти не фиксировалось. Таких ракет в ноябре они собираются изготовить 50 единиц.
"Больше всего Москве удалось накопить ракет "Калибр", на 20 ноября их на складах у врага насчитывается около 390 штук, а запланированный выпуск в ноябре - 30 единиц", - пишет издание.
Напомним, американский журнал Foreign Policy со ссылкой на данные OSINT-аналитиков писал, что военная экономика России движется к тупику: во второй половине 2025 года РФ столкнется с серьезной нехваткой нескольких категорий вооружений.
Нарратив о том, что у РФ есть ресурсы для победы в войне против Украины не соответствует действительности. Вместе с тем Россия не сможет и легко закончить войну по ряду экономических причин, указывало издание.
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