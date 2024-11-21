Сообщается, что больше всего РФ нарастила производство баллистических "Искандеров".

Россия с помощью наращивания производства и паузы в обстрелах смогла накопить более 1500 ракет с дальностью в 350 километров и выше, сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированные источники.

Речь идет о таких ракетах:

"Искандер-М" (баллистические) — 350.

"Искандер-К" (крылатые) — 210.

Х-101 - 220.

"Калибры" - 390.

"Кинжалы" - 70.

Х-22 - 230.

KN-23 (КНДР) - 45.

Отмечается, что больше всего РФ нарастила производство баллистических "Искандеров". В ноябре Россия планирует изготовить около 70 ракет "Искандер-М", и 12 - "Искандер-К".

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Кроме того, акцентируется, что Х-101 россияне начали запускать не только с Ту-95, но и с Ту-160, чего раньше почти не фиксировалось. Таких ракет в ноябре они собираются изготовить 50 единиц.

"Больше всего Москве удалось накопить ракет "Калибр", на 20 ноября их на складах у врага насчитывается около 390 штук, а запланированный выпуск в ноябре - 30 единиц", - пишет издание.

Напомним, американский журнал Foreign Policy со ссылкой на данные OSINT-аналитиков писал, что военная экономика России движется к тупику: во второй половине 2025 года РФ столкнется с серьезной нехваткой нескольких категорий вооружений.

Нарратив о том, что у РФ есть ресурсы для победы в войне против Украины не соответствует действительности. Вместе с тем Россия не сможет и легко закончить войну по ряду экономических причин, указывало издание.

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