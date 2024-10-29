В частности, нужны ракеты AMRAAM большей дальности.

Комплектация, в которой были переданы Украине истребители F-16, позволяет использовать их только в качестве продвинутого средства противовоздушной обороны. Такое мнение высказал авиационный эксперт Константин Криволап.

Как он отметил в эфире FREEДOM, в первую очередь полученным самолетам не хватает систем радиолокационного обнаружения. Также нужны ракеты AMRAAM большей дальности.

"Мы пока еще не получили ни [самолеты дальнего радиолокационного обнаружения] Saab 340, которые нам пообещали шведы. Мы не получили AMRAAM соответствующей дальности. Имеющиеся ракеты AMRAAM с нынешней дальностью можно использовать для комплексов NASAMS, ими можно сбивать вертолеты, можно, наверное, сбивать самолеты Су-25, Су-24. Но наши F-16 с имеющимися ракетами и радарами пока не готовы для выполнения необходимых серьезных задач", – объяснил он.

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Получение обещанных Францией истребителей Dassault Mirage 2000 вряд ли сильно изменит ситуацию в воздухе, считает Криволап.

"У нас будет три "Миража", которые смогут нести ракеты Storm Shadow/SCALP EG. Это очень хорошо. Но оказалось, что их еще надо к этому подготовить. Эти самолеты не будут оборудованы ультрасовременным вооружением, которое позволяет иметь локаторы дальнего обнаружения, они не будут иметь Saab 340, который будет передавать им целенаведение на их ракеты. Фактически это будут просто носители SCALP и Storm Shadow в немножко лучшей модификации, чем наши бомбардировщики Су-24", – говорит авиаэксперт.

По его словам, существенно изменить ситуацию могут самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C. Их передачу Швеция анонсировала еще в мае. С появлением этих бортов удастся лучше раскрыть потенциал F-16 и Mirage.

Самолеты для Украины

Польша не сможет передать Украине истребители МиГ-29. Такое заявление сделал польский президент Анджей Дуда. По его словам, этого не произойдет, пока НАТО не предоставит гарантии о защите польского воздушного пространства.

Ранее BI писало, что Сейчас Украине нужны F-16, но идеальным истребителем для украинских сил станет шведский Gripen. Этот самолет фактически создан для противодействия России, которую страна-производитель Швеция уже давно считает угрозой.

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