Украина могла ожидать от Польши нескольких советских истребителей, но когда это произойдет - объяснил Анджей Дуда.

Польша не в состоянии передать Украине истребители МиГ-29, о чем удалось договориться в июле, пока НАТО не предоставит гарантии о защите польского воздушного пространства, заявил президент Республики Польша Анджей Дуда.

Кроме того, в эфире радиостанции Radio Zet, он отметил, что еще одной причиной является то, что закупленные Варшавой более современные самолеты еще не прибыли. У Дуды поинтересовались, был ли он "в ярости", когда президент Украины Владимир Зеленский не передал "секретные приложения" к плану победы.

"Я подхожу к вопросу об Украине очень спокойно. Я считаю, что это вопросы существования Украины как суверенного государства, только через эту призму я рассматриваю весь вопрос войны, которую Россия начала, напав на Украину, и наше отношение к этой войне. Вопрос только в том, насколько в наших интересах, чтобы Украина существовала, чтобы Украина была действительно суверенным и независимым государством", - заявил президент Польши.

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И добавил, что "это абсолютно в их интересах". Дуда поделился желанием построить "самые лучшие отношения" между Польшей и Украиной, однако, по его словам, сейчас Зеленский находится под давлением со стороны крупнейших доноров военной помощи. В интервью Дуде рассказали, что поляки считают, якобы с их страной "теперь считаются" после того, как они передали все возможное вооружение Украине.

"Ну, в каком-то смысле, возможно, так и есть. То, что ситуация изменится таким образом, было вполне ожидаемо, потому что мы дали то, что могли дать. И мы дали это быстро, и мы действительно дали это тогда, когда это было необходимо. И я лично считаю, что это наша большая гордость. Просто с тех пор прошло два года. И это трудно, я с сожалением должен сказать, жизнь жестока", - отметил Дуда.

Он подчеркнул, что Украина должна продолжать воевать, тогда как Польша уже не может передать столько постсоветского вооружения, как раньше. А новое вооружение, которое Польша покупает за миллиарды долларов для укрепления собственной безопасности, "ответственный политик просто не может передать".

Другие новости о вооружении Украины союзниками

Ранее УНИАН сообщал, что Украина не получит купленные в Южной Корее танки. Это касается бронемашин, которые Польша лично покупает, но для собственной защиты.

"Не рассматривается сценарий, по которому мы бы кому-то передали оружие, которое недавно закупили на миллиарды злотых из карманов наших налогоплательщиков", - сказал он.

Кроме того, 60 танков и БМП от Хорватии — в Forbes проанализировали, как эта техника поможет Украине.

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