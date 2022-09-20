Украинские военные уже зафиксировали несколько случаев использования россиянам иранских беспилотников. На данный момент эффективность такого оружия изучается.
Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии изданию "Украинская правда".
По его словам, подразделения Воздушных сил и другие силы обороны Украины сбили два дрона-камикадзе "Shahed-136". Он отметил, что малозаметная и относительно небольшая воздушная цель, которая летит на низкой высоте.
Игнат рассказал, что дроны можно сбивать различными средствами ПВО и даже стрелковым оружием, но лучше всего для этого подходят зенитные пушки, а также украинская "Шилка" или немецкий "Гепард". При этом он указал, что обезвредить иранский дрон и с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
Как ранее сообщал УНИАН, российские военные прошли тренинги в Иране в рамках соглашения о передаче Москве иранских беспилотников. В Соединенных Штатах Америки считают, что закупленные Россией иранские беспилотники используют в войне против Украины.
31 августа Государственный департамент США подтвердил информацию о том, что Россия получила беспилотники от Ирана.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США рассказал Reuters, что россияне потерпели неудачу при использовании иранских беспилотников.