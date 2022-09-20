Юрий Игнат отметил, что подразделения Воздушных сил и другие силы обороны Украины сбили два дрона-камикадзе "Shahed-136".

Украинские военные уже зафиксировали несколько случаев использования россиянам иранских беспилотников. На данный момент эффективность такого оружия изучается.

Об этом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии изданию "Украинская правда".

По его словам, подразделения Воздушных сил и другие силы обороны Украины сбили два дрона-камикадзе "Shahed-136". Он отметил, что малозаметная и относительно небольшая воздушная цель, которая летит на низкой высоте.

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Игнат рассказал, что дроны можно сбивать различными средствами ПВО и даже стрелковым оружием, но лучше всего для этого подходят зенитные пушки, а также украинская "Шилка" или немецкий "Гепард". При этом он указал, что обезвредить иранский дрон и с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Как ранее сообщал УНИАН, российские военные прошли тренинги в Иране в рамках соглашения о передаче Москве иранских беспилотников. В Соединенных Штатах Америки считают, что закупленные Россией иранские беспилотники используют в войне против Украины.

31 августа Государственный департамент США подтвердил информацию о том, что Россия получила беспилотники от Ирана.

Ранее высокопоставленный представитель администрации США рассказал Reuters, что россияне потерпели неудачу при использовании иранских беспилотников.

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