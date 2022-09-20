Известно, что в последнее время РФ начала активно использовать дроны-камикадзе иранского производства.

Военный эксперт Олег Жданов раскрыл основные характеристики иранских беспилотников Shahed 136, которые начали активно использовать российские военные на войне в Украине.

Какую угрозу несут для ВСУ эти дроны, эксперт рассказал в YouTube.

"Это дрон-камикадзе, то есть он безвозвратный. Он относится к классу барражирующих боеприпасов. Дрон какое-то время может находиться в воздухе, но потом он должен поразить цель, или он просто упадет на землю и взорвется, как обычный снаряд, если его не используют в качестве ударного дрона", – заявил Жданов. Видео дня

"Дальность полета дрона составляет порядка от 1,5 до 3 километров. Скорость у него – 185 км/ч, размах крыльев – 2,5 метра, длина самого дрона – 3 метра, вес – 200 килограмм, головная часть может составлять до 50 килограмм взрывчатки. Это приблизительные данные", – добавил эксперт.

По его словам, указанные беспилотники можно сбивать из стрелкового оружия:

"Говорят, что он летит очень низко, очень громко у него работает двигатель, поэтому его хорошо слышно, и с его приближением можно открывать огонь из стрелкового оружия. Плюс небольшая высота полета дает шансы применить против него так называемые противодроновые ружья".

Ранее сообщалось, что использование Россией иранских дронов создаст сложности для украинских войск.

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