Гитанас Науседа раскритиковал Лукашенко и призвал искать альтернативы.

Зерно из Украины не может транспортироваться в балтийские порты через Беларусь.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа для Delfi.

По его словам, Александр Лукашенко дал понять, что поддерживает российскую военную агрессию, а значит, о перевозке грузов через эту страну не может быть и речи.

"На мой взгляд, в последнее время ситуация только ухудшилась, и Лукашенко показал, что он в одной лодке с Владимиром Путиным в этой мерзкой агрессии. Мое мнение и оценка не меняются - надо искать другие альтернативы", - сказал Науседа.

Он не видит возможности возобновления транзита белорусских удобрений через Литву - такое условие для перевозки украинского зерна через Беларусь выдвигает Лукашенко.

"ЕС ввел очень четкие санкции в отношении удобрений, Литва повторила эти санкции, и что - закроем глаза и скажем, что Лукашенко вдруг стал гораздо более приемлемым лидером или сделал что-то хорошее, поэтому мы должны отменить эти санкции?", - добавил Науседа.

В это время зерно и другая продукция доставляется из Украины до Клайпеды (третий по величине город Литвы) через Польшу.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с рядом стран и с ООН по разблокированию портов для беспрепятственного вывоза зерна.

Ранее в США объяснили, зачем русские воруют наше зерно.

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