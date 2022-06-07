Зерно из Украины не может транспортироваться в балтийские порты через Беларусь.
Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа для Delfi.
По его словам, Александр Лукашенко дал понять, что поддерживает российскую военную агрессию, а значит, о перевозке грузов через эту страну не может быть и речи.
"На мой взгляд, в последнее время ситуация только ухудшилась, и Лукашенко показал, что он в одной лодке с Владимиром Путиным в этой мерзкой агрессии. Мое мнение и оценка не меняются - надо искать другие альтернативы", - сказал Науседа.
Он не видит возможности возобновления транзита белорусских удобрений через Литву - такое условие для перевозки украинского зерна через Беларусь выдвигает Лукашенко.
"ЕС ввел очень четкие санкции в отношении удобрений, Литва повторила эти санкции, и что - закроем глаза и скажем, что Лукашенко вдруг стал гораздо более приемлемым лидером или сделал что-то хорошее, поэтому мы должны отменить эти санкции?", - добавил Науседа.
В это время зерно и другая продукция доставляется из Украины до Клайпеды (третий по величине город Литвы) через Польшу.
Как сообщал УНИАН, 6 июня Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с рядом стран и с ООН по разблокированию портов для беспрепятственного вывоза зерна.
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