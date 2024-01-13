Украине не стоит в ближайшее время ожидать поставок стелс-истребителей F-35, потому что они почти в два раза дороже, чем F-16.

Украина не оправдала ожиданий, стойко сдерживая российских захватчиков на протяжении двух лет. И хотя украинцы упорно сражаются, их сопротивление во многом зависит от помощи Запада в виде денег, разведданных и военной техники.

Издание National interest пишет, что на сегодняшний день Запад предоставил Украине жизненно важное оборудование, включая ракетные системы класса "земля-воздух", такие как PATRIOT, и противотанковые средства, такие как FGM-148.

Украина с нетерпением ожидает передачи истребителей четвертого поколения F-16, которые помогут нейтрализовать преимущество России в небе над Украиной. Однако передача F-16 вызывает вопросы. Зачем передавать F-16, если есть более совершенные истребители пятого поколения, например F-35 Joint Strike Fighter?

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Ответы могут варьироваться от практических до абстрактных, но простой факт заключается в том, что США вряд ли передадут F-35 Украине.

Украине был бы полезен стелс-истребитель F-35

Украина удивила весь мир, отказав россиянам в использовании своего воздушного пространства. Тем не менее, русские имеют явное преимущество в небе, используя свои Су-35 и МиГ-31 против украинских Су-27 и МиГ-29.

Российские самолеты более новые, с более мощными радарами и более совершенными ракетами. Преимущество в том, что российские самолеты могут обнаруживать и вступать в бой с украинскими самолетами на большем расстоянии, чем украинские.

То есть, по сути, русские могут поражать украинцев, находясь за пределами досягаемости украинских истребителей, в отличии от украинских. Украина компенсировала свои слабые самолеты зенитными комплексами, такими как IRIS-T, NASAMS и PATRIOT, но эти ЗРК - лишь временная мера, пока Украина не получит более мощные истребители.

Прибывающие F-16 с усовершенствованным радаром и современными ракетами, такими как AIM-120, значительно улучшат положение Украины по сравнению с Су-27 и МиГ-29, позволяя украинцам поражать российские самолеты с больших расстояний.

Но F-16 - это истребитель четвертого поколения, созданный в 1970-х годах и уже не сравнится с современными самолетами. Так почему бы не дать украинцам современные самолеты?

Технологии пятого поколения для украинцев

Среди стран НАТО только США разработала технологии пятого поколения - F-22 и F-35.

F-22 Raptor остается лучшим в мире истребителем превосходства в воздухе, но Америка никогда не экспортировала F-22 и никогда не будет экспортировать. Производство F-22 уже прекращено, и США не отдадут ни один F-22.

F-35 Lightning II, напротив, экспортируется союзникам США по всему миру, включая страны НАТО. Можно было бы ожидать, что поддерживаемая США Украина получит истребитель, который США уже экспортировали в такие страны, как Сингапур и Норвегия, особенно учитывая, насколько полезным будет F-35 для украинской стороны.

Рассмотрим эффективность F-16: "Союзники Киева надеются, что F-16 смогут отогнать российские самолеты подальше от линии фронта, эффективнее нацеливать радарные передатчики и сбивать больше крылатых ракет", - сообщает Reuters. "Но F-16 будут решать проблему, которая сохранялась с самого начала вторжения в феврале 2022 года: более современным боевым самолетам России было трудно противостоять с помощью собственных устаревших истребителей".

Теперь о том, эффективнее ли F-35, чем F-16. Действительно, в том, что касается радаров, ситуационной осведомленности, объединения данных и взаимосвязи, F-35 является мировым лидером - он предлагает преимущество над российскими Су-35 и МиГ-31.

Не ждите передачи F-35 Украине

Украине не стоит ожидать передачу F-35. Во-первых, F-35 очень дорог - почти в два раза дороже, чем F-16 - около 100 миллионов долларов против 63 миллионов долларов. А программа F-35 в целом является самой дорогой программой вооружений в истории человечества - 1,7 триллиона долларов.

Американские налогоплательщики, уставшие от финансирования внешнего конфликта, который длится уже третий год, вряд ли поддержат передачу самолета стоимостью 100 миллионов долларов из программы стоимостью 1,7 триллиона долларов.

Что произойдет, если Россия собьет F-35

США, возможно, не решатся отправить одну из своих выдающихся систем вооружений в бой против одного из главных соперников Америки, в руках относительно молодых иностранных пилотов. Сбитие F-35 будет неизбежно, а это может дать России возможность перепроектировать истребитель пятого поколения.

Конечно, у России уже есть истребитель пятого поколения – около десятка Су-57, но попадание в их руки F-35 будет для нее победой.

Слабая Россия

Следует учитывать, что чем дольше Россия участвует в конфликте, тем слабее она становится с точки зрения военных ресурсов и политического капитала.

Слабая Россия выгодна США. Логично предположить, что США предпочли бы, чтобы Россия продолжала участвовать в конфликте бесконечно.

Таким образом, предоставление Украине принципиально новых систем вооружений в конечном итоге может оказаться не в интересах США. Это несколько абстрактная, гипотетическая и циничная точка зрения, которая может не отражать стратегию американских военных планировщиков, но это повод задуматься.

В любом случае, не стоит ожидать, что украинцы получат какие-либо F-35.

Истребители F-35 - последние новости

В 2021 году истребители F-35 хотела купить Швейцария, на что выделила 5,5 миллиарда долларов. Уже в марте этого года стало известно, что Румыния также намерена купить эти американские истребители.

При этом в Таиланде пожаловались, что США отказались продавать им F-35 из-за проблем с обучением личного состава и техническим обслуживанием.

В то же время в отчете Счетной палаты США сообщили, что по состоянию на март 2023 года только 55% истребителей F-35 способны выполнять боевые задачи. При этом целевыми показателями боеспособности F-35A определены 90%.

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