Америкаские F-35 сканируют территорию Украины, чтобы определить точное местоположение российского ПВО.

Министр обороны Сингапура Нг Энг Хен заявил, что американские F-35 активно участвуют в миссиях над территорией Украины. Целью этих миссий является определение точного местоположения российских зенитно-ракетных комплексов.

"В ходе недавних действий Соединенные Штаты мобилизовали свои F-35 для выявления размещения российских зенитно-ракетных систем на территории Украины. Собранные разведданные впоследствии распространяются в странах НАТО", - цитирует главу военного ведомства Сингапура bulgarianmilitary.com.

Портал напоминает, что о подобном случае использования F-35 в поддержку Украины сообщалось в апреле прошлого года. Тогда американский пилот рассказал, что пилотируемый им F-35 использовался для определения местоположения российской системы С-300, дислоцированной недалеко от белорусско-украинской границы.

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Отмечается, что источник военного министерства Сингапура описывает этот самолет как "радиоэлектронный пылесос", передовой инструмент, способный собирать огромное количество информации.

"Названные военным ведомством радиоэлектронными "пылесосами", F-35 оснащены самым современным оборудованием, помогающим собирать разнообразные разведывательные данные. Сюда входят радар AFAR APG-81, система радиоэлектронной борьбы AN/ASQ-239 и электрооптическая система EOTS. Проще говоря, F-35 — это дополнительный компонент, который был добавлен к сложной сети платформ и датчиков, которые в настоящее время используются западными странами во главе с США для предоставления Украине важной разведывательной информации", говорится в публикации.

Несмотря на расширенные возможности F-35, позволяющие ему обнаруживать и идентифицировать системы противника, бывают ситуации, когда этот функционал не всегда дает результат. В частности, во время прошлого такого инцидента пилот F-35 не смог обнаружить установку С-300. Тогда он утверждал, что это связано с тем, что российская ПВО находится в "режиме боевого резерва" — довольно необычном режиме, в котором радары С-300 остаются пассивными, тем самым собирая данные, не излучая их.

F-35 для Украины

Напомним, ранее эксперты пришли к выводу, что Украине не следует рассчитывать на поставку F-35. Среди причин этого называют большую цену истребителя, почти вдвое превышающую стоимость F-16.

Поэтому по мнению аналитиков, американские налогоплательщики вряд ли поддержат передачу новейших самолетов.

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