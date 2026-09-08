Британия выделит Украине пакет помощи для закупки ракет для Patriot, – Зеленский

Речь идет о сумме в 100 миллионов фунтов.

Украина ведет постоянные переговоры о получении лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в беседе с журналистами.

"О лицензиях мы говорим напрямую с президентом Трампом, а также ведут переговоры наши команды. И на уровне производителей также идет диалог. Хочется всегда ускорить процесс, но процесс идет. Есть положительный ответ президента США", – сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что в настоящее время приоритетом для Украины является зимний пакет ракет для систем ПВО. По словам президента, он озвучил эту задачу и западным партнерам.

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"Я сегодня буду об этом говорить с премьер-министром Норвегии. Об этом мы договаривались во время визита нового премьер-министра Великобритании Бернема в Киев. И я хочу сегодня поблагодарить его, лично его и правительство, и всех британцев. Сегодня он заявил, что Великобритания поддержит и выделит на зимний пакет для Украины 100 миллионов фунтов, то есть 135 миллионов долларов США, именно на Patriot", – добавил Зеленский.

Потребность в ПВО для Украины: что известно

Ранее СМИ стало известно, что в настоящее время ряд стран обсуждают различные варианты передачи Украине ракет для систем Patriot. Кроме того, Италия и Франция работают над тем, чтобы передать Киеву системы SAMP/T и Aster, а также ракеты к ним.

Отметим, что Зеленский ранее сообщал о результатах ночной массированной атаки РФ по Украине. По словам президента, Силы ПВО сбили 175 вражеских целей. Он подчеркнул, что ПВО успешно отработала по крылатым ракетам РФ, но проблемы со сбиванием баллистических ракет по-прежнему остаются.

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