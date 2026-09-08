Силы обороны сбили 175 целей, но есть попадания: Зеленский о последствиях атаки РФ

Сотрудникам ГСЧС удалось спасти тринадцать человек.

В Киеве и области, а также в других регионах Украины продолжаются работы по ликвидации последствий массированной российской атаки. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Это была сложная атака, которую россияне пытались умышленно рассчитать так, чтобы нанести как можно больший ущерб жизни людей: баллистические, крылатые и противокорабельные ракеты, реактивные "шахиды". Имеются значительные повреждения жилых домов и другой гражданской инфраструктуры в столице, – сказал Зеленский.

Президент добавил, что на данный момент известно о двух погибших и десяти раненых в результате российского удара по столице. Кроме того, по словам президента, сотрудникам ГСЧС удалось спасти тринадцать человек. Президент также раскрыл подробности ударов РФ по другим регионам. В частности, в Киевской области РФ нанесла удары по объектам критической инфраструктуры.

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"В Одесской области – по обычному рынку. Двое раненых в Харькове. Поврежден многоквартирный дом. Утром атаковали тепловоз поезда Киев – Сумы на железнодорожной станции в Сумской области. К счастью, пострадавших нет. Продолжается эвакуация людей. Удары наносились также по Запорожью и Днепропетровской области", – добавил Зеленский.

По его словам, в течение ночи Силы обороны сбили 175 воздушных целей. Однако часть средств поражения РФ достигла своих целей.

"Несмотря на очень хорошие результаты по крылатым ракетам, с баллистическими ракетами особенно непросто, и мы ежедневно доносим до партнеров нашу потребность в перехватчиках. Уже общались об этом с американцами и европейцами, и будут еще встречи, в частности сегодня, с представителями государств и компаний, которые могут помочь с поставками и с нашей антибаллистической системой FREYJA. Благодарю всех партнеров, которые считают помощь Украине в сфере ПВО своим приоритетом. Это напрямую означает спасение человеческих жизней", – подчеркнул Зеленский.

Ночная атака РФ: что известно

Ранее в КГВА сообщили, что по Киеву РФ наносила удары баллистическими ракетами, а также дронами. А по словам мэра Киева Виталия Кличко, из 10 раненых 5 человек госпитализированы, двое из них – в тяжелом состоянии.

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