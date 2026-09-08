Перед зимой Украина получит дополнительные системы ПВО SAMP/T и Patriot, - СМИ

Европейские партнеры рассматривают возможность передачи нескольких типов систем ПВО.

В преддверии зимы ряд стран, имеющих на вооружении системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, рассматривают несколько вариантов их скорейшей поставки Украине.

Об этом пишет"Укринформ" со ссылкой на источник в Елисейском дворце. Он добавил, что в настоящее время Франция и Италия работают над тем, чтобы передать Украине дополнительные системы ПВО SAMP/T и ракеты Aster к ним.

"Этот вопрос сейчас обсуждается. Страны, которые производят или уже приобрели системы Patriot, рассматривают несколько вариантов", – отметил источник.

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Источник также сообщил, что президент Владимир Зеленский особенно настаивает на необходимости усилить украинскую систему ПВО в связи с новой тактикой и вооружением российских войск.

Отмечается, что часть потребностей в ПВО может быть покрыта системами Patriot, но Украине требуются не только они:

"Эту потребность могут удовлетворить поставки Patriot, а также других систем. Как вам известно, мы уже объявили, что в координации с Италией передадим не только системы SAMP/T, которые находятся в нашем распоряжении, но и ракеты Aster. Они эффективно усилят защиту украинских городов".

На вопрос, как долго Украине придется ждать эти системы и ракеты, в Елисейском дворце ответили: "Работа продолжается".

Отмечается, что власти Франции понимают, что зима будет сложной для Украины, поэтому подчеркнули необходимость продолжать военную и финансовую поддержку Киева и одновременно усиливать давление на Кремль.

"Украинцы держатся, и нет сценария, при котором россиянам удалось бы прорвать линию фронта. Их удары по городам наносят большой ущерб и сказываются на гражданском населении, однако на поле боя россияне не совершают прорыва", – отметил источник.

Потребность Украины в ПВО

Ранее издание Bloomberg также сообщало о том, что Франция пообещала усилить украинскую ПВО. Помимо систем SAMP/T и ракет Aster, Париж планирует закупить 16 истребителей Rafale, которые должны быть введены в эксплуатацию к 2028–2019 годам.

Между тем профессор международных отношений Городского колледжа Нью-Йорка Раджан Менон в интервью The New York Times отмечает, что РФ использует нехватку у Украины ракет для систем ПВО, готовясь к ударам по украинской энергетике в преддверии зимы. По его мнению, в этом году ситуация с энергетикой для Украины может стать еще сложнее, чем в прошлом году.

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