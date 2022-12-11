Сейчас в Черном море дежурит 8 вражеских кораблей.

В настоящее время в Черном море действительно нет российских ракетоносителей "Калибров" из-за сильного шторма в 4-5 баллов, сообщила в эфире национального телемарафона представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

Однако все может измениться за 2-3 часа.

"На Черном море действительно большой шторм в 4-5 баллов. Это может быть одним из факторов, почему ракетоносители не выведены на боевое дежурство. Но я без устали повторяю: за 2-3 часа ситуация может измениться", – сказала она.

В настоящее время, как и было ранее указано в ВМС ВСУ, в Черном море дежурит 8 вражеских кораблей, в их составе носителей "Калибров" не зафиксировано: "Но они находятся в пунктах дежурства в Крыму и могут достаточно быстро выйти".

"Еще одна угроза для такого состояния моря – это минная угроза", – предупредила Гуменюк.

Война – новости: угроза с моря

По состоянию на утро 11 декабря ВСУ не зафиксировали носителей "Калибров" в Черном море. Также ракетной группировки нет и в Азовском море, откуда в последнее время Россия била по украинским городам.

Сколько уничтожено кораблей России – статистика

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники официально уничтожили 16 кораблей и катеров.

В течение этого периода, по подсчету российского "Проекта", Черноморский флот РФ потерял 15% своего боевого состава.

Самой дорогой потерей для россиян оказался ракетный флагман ЧФ РФ"Москва", который был потоплен ВСУ в апреле 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: