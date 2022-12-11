Всего на боевом дежурстве в Черном море находятся 8 вражеских кораблей.

По состоянию на утро, 11 декабря, в Черном море не было ни одного российского носителя ракет "Калибр", говорится в опубликованной инфографике Военно-Морских сил ВСУ в Facebook.

Всего на боевом дежурстве в Черном море находятся 8 вражеских кораблей. В Азовском море враг удерживает два корабля; в Средиземном - 9 кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" с общим залпом в 76 ракет.

В интересах России за сутки проход Керчь-Еникальским проливом к Азовскому морю совершили 15 судов (из них 5 шли в направлении Босфора), а 38 судов – к Черному морю (из них 8 судов продолжили движение в направлении Босфора).

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"Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", - говорится в сводке ВМС ВСУ.

Потери Черноморского флота – данные

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили 16 единиц российских плавсредств, включая боевые корабли и катера.

Последняя масштабная операция на ЧФ России была совершена в октябре. Тогда, по подсчетам экспертов, в результате атаки неизвестных морских беспилотников было повреждено по меньшей мере три корабля в Севастопольской бухте.

Но самой дорогой потерей для россиян (до 700 миллионов долларов) оказался крейсер и флагман ЧФ РФ "Москва", потопленный ВМС Украины весной 2022 года. Корабль, по словам выживших моряков, должен был участвовать в захвате Одессы.

Позже Россия ушла "в качестве жеста доброй воли" с острова Змеиный – из-за регулярных атак ВСУ, ослабив свою хватку незаконно контролируемой части Черного моря.

Как утверждал военный эксперт Олег Жданов, в связи с постоянными атаками Украины большая часть штаба ЧФ России была вывезена из оккупированного Севастополя в Россию.

Вместе с тем руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко говорил, что роль Черноморского флота "на 70% сведена на нет, ибо он уже не может выполнять свои функции".

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