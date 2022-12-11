Юрий Игнат отметил, что оккупанты несколько недель не запускали беспилотники

Спикера Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, откуда в последний раз российские оккупанты запускали дроны-камикадзе по Украине. Он отметил, что в этот раз беспилотники летели из акватории Азовского моря.

"Из Азовского моря сейчас запускают дроны-камикадзе. Из восточной части Азовского моря, Краснодарский край. Две крайние атаки дронов были именно оттуда", - сообщил военный в эфире телемарафона.

При этом он отметил, что россияне несколько недель не использовали иранские дроны, возможно, из-за их нехватки, но Российская Федерация могла уже получила новую партию БПЛА.

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Ираские дроны-камикадзе против Украины - что известно

В ночь на 10 декабря оккупанты впервые за три недели ударили иранскими дронами по объектом энергетической инфраструктуры в Одесской области. В результате атаки в городе и области возникли проблемы со светом и отоплением.

В украинском командовании считают, что пауза в ударах БПЛА вызвана несовершенством оружия, а именно его неспособностью переносить морозы.

В свою очередь аналитики Института изучения войны отметили, что Москва, скорее всего, модернизировала иранские дроны, которые после трех недель "паузы" снова начала применять по украинской энергосистеме.

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