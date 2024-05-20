В украинском государстве пытались компенсировать нехватку штатных зенитных ракет для ЗРК "Оса", узнали журналисты.

Продолжается война в Украине против РФ, и украинские специалисты установили на зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" авиационные ракеты малой дальности Р-73 вместо штатных ЗУР 9М33М3.

Соответствующее фото разместил военно-технический портал Defence Blog. В рамках модернизации на машину установили авиационные пусковые устройства АПУ-73 для новых ракет, а также соответствующее оборудование для наведения и захвата цели. Работы проводили для компенсации недостатка штатных зенитных ракет для ЗРК "Оса".

Это не первый зенитный гибрид, разработанный для нужд Вооруженных сил Украины. Ранее в рамках программы FrankenSAM украинские и западные специалисты адаптировали самоходную пусковую установку ЗРК "Бук" к американским ЗУР RIM-7 Sea Sparrow. По мнению экспертов, такие комплексы могут быть эффективными против "Шахедов", крылатых ракет или каких-то других целей вблизи линии фронта.

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Однако самым интересным гибридом можно считать безэкипажный катер (БЭК), на который установили авиационные ракеты класса "воздух-воздух" Р-73, превратив его таким образом в эрзац-ПВО.

Ранее в сеть выложили видео, на котором российский вертолет ведет огонь по одному из таких катеров. Как сообщали тогда россияне, украинский БЭК запустил ракету по вертолету Ми-8, однако она не попала.

Впрочем, появление "зенитных" БЭКов все равно означает новый уровень угрозы для российской авиации, которая уже не сможет безнаказанно расстреливать украинские безэкипажные катера в акватории Черного моря.

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