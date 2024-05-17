Украина начала устанавливать на БЭКи старые советские авиационные ракеты.

Российская OSINT-группа Lostarmour выложила в сеть фото украинского безэкипажного катера (БЭКа), который использовали в качестве эрзац-ПВО путем размещения на борту авиационной ракеты класса "воздух-воздух" Р-73.

Это не первое свидетельство применения Украиной БЭКов, оснащенных ракетным вооружением такого типа. Ранее появилось видео, на котором российской вертолет ведет огонь по одному из таких беспилотных катеров. Впрочем, из-за плохого качества различить какие-то технические особенности было практически невозможно.

Как сообщил тогда российский телеграм-канал Fighterbomber, украинский катер запустил ракету по вертолету Ми-8, однако она не попала.

Видео дня

Впрочем, появление у Украины таких БЭКов все равно вызвало серьезные опасения у россиян, ведь это означает совершенно новый уровень угрозы для их авиации в акватории Черного моря.

Ракета Р-73 - справка

Р-73 - советская/российская управляемая ракета класса "воздух-воздух" малого радиуса действия с инфракрасной системой самонаведения.

Ракета оснащена одноступенчатым однорежимным твердотопливным двигателем с интерцепторами системы газодинамического управления, что позволяет выполнять энергичные маневры на участке работы двигателя.

Дальность пуска Р-73 достигает 40 км. Среди штатных носителей - самолеты МиГ-29 и Су-27.

Россия разрабатывает свои БЭКи

Недавно россияне показали испытания своего аналога украинского морского дрона Magura V5. Беспилотник якобы может нести 250 кг взрывчатки и способен поражать цели как на море, так и в руслах крупных рек.

По мнению экспертов, россияне могут использовать подобные катера против украинской портовой инфраструктуры. Заявленная дальность хода дрона составляет 250 км.

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