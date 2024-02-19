Цель - как можно надежнее замаскировать военных и технику от врага.

В Центральном управлении развития и сопровождения материального обеспечения разрабатывают анти-тепловизионное пончо (накидку) для украинских защитников, информирует Министерство обороны.

"Ожидается, что она будет поглощать инфракрасное излучение. В случае успешного завершения разработок данное изделие поможет украинским военным оставаться незаметными для вражеских тепловизоров и приборов ночного видения. Сейчас в Центральном управлении уже тестируют пять образцов различных тканей", - сообщают в министерстве.

Обращается внимание, что материалы для изготовления ткани анти-тепловизионной накидки должны быть гибкими и устойчивыми к окружающей среде: атмосферным осадкам, не выгорать на солнце, иметь маскировочные свойства на местности. Сейчас тестирования продолжаются.

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"Специфика в том, что нам необходимо создать материал, который будет поглощать инфракрасное излучение и иметь низкую теплопроводность. Наша цель – как можно надежнее замаскировать военных и технику от врага", - отметил заместитель министра обороны Виталий Половенко.

В МО напомнили, что всего с начала года в Центральном управлении уже утвердили шесть усовершенствованных образцов одежды: зимние перчатки, куртки, утепленные брюки, термобелье и футболки.

Разработка нового обмундирования для ВСУ

В начале февраля Сухопутные войска ВСУ сообщили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины впервые получили комплекты летних полевых костюмов, которые изготовлены с учетом женских антропометрических параметров.

Форму добавили элементами, позволяющими женщинам-военнослужащим чувствовать себя комфортно во время выполнения задач в полевых условиях и пунктах постоянной дислокации. Модели разрабатывал соответствующее подразделение ВСУ-вместе с общественными организациями и украинскими производителями. Они проходили военно-исследовательские испытания в одной из воинских частей.

50 тысяч комплектов женских летних полевых костюмов уже начали поставлять в войска. Ранее, в августе 2023 года, Минобороны утвердило образец-эталон летнего полевого костюма для военнослужащих ВСУ.

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