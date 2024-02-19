Ситуация остается напряженной, но полностью контролируемой Вооруженными силами Украины.

Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады майор Родион Кудряшов рассказал о мощностях врага и уходе из Авдеевки. Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о текущей ситуации на фронте.

"После достаточно тяжелых боев, которые были непосредственно в городе Авдеевка, гарнизон "Авдеевка" отступил на более выгодные для Вооруженных сил Украины позиции, чем сохранил личный состав, улучшил свое положение... и на сегодня продолжают вестись бои. Но это сейчас формат исключительно одиноких попыток противника в отношении штурмовых действий. Кроме того продолжается массированный заброс артиллерией нашего переднего края", - отметил Кудряшов.

Также на вопрос, наблюдается ли отвод Россией подразделений, которые она применяла для штурма Авдеевки, заместитель командира сказал, что от страны-агрессора можно ждать чего угодно.

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"Мое субъективное мнение, что на сегодня противник не сможет реализовывать оперативные задачи и достигать оперативного успеха в короткий срок непосредственно на направлении, где я нахожусь. Подытожу: я не вижу, чтобы противник на сегодня мог развивать оперативный успех на направлении в короткое время", - отметил он.

На уточнение, означает ли это, что враг понес значительные потери и не способен продолжать нападение, Кудряшов отметил, что так и есть.

"Та группировка Вооруженных сил Украины, непосредственно гарнизон "Авдеевка" с 3-й отдельной штурмовой бригадой на сегодня нанес очень большие потери противнику. Конечно, мы должны понимать, что мы заплатили за это большую цену", - сказал майор.

Он добавил, что беспрецедентный героизм военнослужащих ВСУ и 3-й отдельной штурмовой бригады "сделал невозможное возможным и достаточно мощно разбил группировку войск противника, которая была в соотношении по меньшей мере: пехоты - 1 к 7, артиллерии - 1 к 11".

"Ну, и те же КАБы, те же атаки с воздуха: противник, к большому сожалению, именно на этом направлении имел достаточно большие преимущества", - отметил Кудряшов.

Кроме того, на вопрос об эвакуации подразделений ВСУ из Авдеевки и смежных позиций, он отметил, что "один из сверхсложных маневров в войне, в искусстве войны - это непосредственный уход с прикрытием на позиции, которые были предварительно подготовлены".

"На сегодня этот маневр был выполнен успешно. Подразделения не потеряли управляемость. На сегодня непосредственно 3-я отдельная штурмовая бригада продолжает выполнять задачи на переднем крае линии боевого столкновения. Если конкретнее, то были определенные проблемы, но маневр выполнили успешно", - сказал майор.

Говоря об уходе на подготовленные позиции, Кудряшов рассказал: "Сейчас проводим наращивание по доукомплектованию этих позиций. Но в этом формате, как вы можете понимать, чем прочнее наши укрепления, тем безопаснее, качественнее военнослужащие будут выполнять задачи на переднем крае".

Он добавил, что сейчас ситуация остается напряженной, но полностью контролируемой ВСУ.

Выход ВСУ из Авдеевки - детали

17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выводе подразделений украинских войск из Авдеевки.

Он отметил, что украинские защитники достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, а также нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

Впоследствии командующий оперативной группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские силы вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. Он отметил, что окружение украинских сил не допущено, личный состав выведен. Сейчас воины заняли оборону на определенных рубежах.

По мнению аналитиков DeepState, после завершения боев за саму Авдеевку врагу необходимо принимать решение, куда перебрасывать основные силы дальше. Он может попытаться выйти на оперативное пространство западнее города или сконцентрироваться на Купянске, Часовом Яре или Работино.

Военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев выразил мнение, что после взятия Авдеевки российские оккупанты могут развернуть свою технику и личный состав на горловское направление, чтобы попытаться выровнять линию фронта.

В то же время, по его словам, на Горловском направлении ВСУ готовились не один месяц, понимая, что вражеская техника может развернуться в их сторону.

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