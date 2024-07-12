Ведется расследование из-за передачи Украине МиГ-29.

Министерство обороны Словакии планирует приобрести 4 истребителя F-16 в дополнение к 14 уже заказанным. Это должно компенсировать решение Братиславы отменить закупку 12 штурмовых вертолетов Bell AH-1Z Viper и ракеты к ним.

Как пишет DefenseNews, в прошлом году компания Lockheed Martin объявила, что первые два из 14 приобретенных истребителей F-16 были доставлены, а до конца этого года ожидается изготовление остальных. Однако еще до завершения контракта на 800 миллионов долларов, правительство Словакии может купить еще четыре самолета.

"Из 14 истребителей, которые мы будем иметь, три-четыре должны быть развернуты 24 часа в сутки для системы NATINADS (интегрированная противовоздушная оборона НАТО, - УНИАН). Все эти аргументы вместе привели к тому, что мы начали новые переговоры по модернизации наших самолетов и добавление к четырнадцати еще четырех", - сказал вице-премьер-министр и министр обороны Роберт Калиняк.

Видео дня

Председатель демократической партии и экс-министр обороны Ярослав Надь заявил, что правительство, возможно, использует пополнение F-16, чтобы успокоить Соединенные Штаты и производителя Bell за отмену предыдущего соглашения с Viper.

"Нам нужно приобрести новые вертолеты для словацкой армии, и дополнительная закупка самолетов не покроет эту потребность. Это также, вероятно, будет стоить гораздо больше, чем примерно 340 миллионов долларов, которые Словакия потратила бы на эти вертолеты. Фактическая стоимость "Вайперов" и оружия составляет около 1 миллиарда долларов, поэтому Словакии предложили огромную скидку. Но сейчас, если правительство откажется от этого соглашения, мы можем потерять возможность получить современный вертолетный парк за такую цену", - возмутился политик.

По его словам, новые разговоры о F-16 "довольно странные", поскольку военно-воздушные силы страны никогда не требовали дополнительных самолетов во время его пребывания в должности. Надь подчеркнул, что "политики должны покупать военным то, что им нужно, а не то, что они хотят лично".

В то же время Калиняк, который является частью ультраправого правительства и критикует помощь Украине, раскритиковал предложение Viper как "невыгодное" для Словакии. Он также осудил решение предыдущего Кабинета Министров передать Украине 13 устаревших истребителей МиГ-29.

"Министерство обороны Словакии поставило МиГ-29, подаренные предыдущим правительством, без какого-либо правового анализа такого решения в центре внимания", - говорится в заявлении словацкого министерства.

Как утверждается, в результате "внутреннего расследования" было обнаружено, что полномочий на распоряжение парком МиГ-29 не было. Калиняк уже заявил, что поднимет вопрос на более высокий уровень, требуя от прокуратуры начать расследование. Он обвиняет, что тогдашние министры "ослабили" словацкую армию. Надь эти обвинения отвергает.

"Словакия передала ту же технику, которую передали многие другие страны, например Польша, но вы не слышите о том, чтобы новое правительство Польши обвиняло предыдущее правительство в поддержке Украины", - подчеркнул политик.

Истребители для Украины

Как сообщал УНИАН, в 2023 году ряд стран передал Украине свои старые истребители. Тогда Надь, который занимал должность министра обороны, заявил, что его страна готова передать Украине 10 истребителей МиГ-29 из 11 имеющихся.

Сейчас же Украина постепенно переходит на F-16. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что передача этих истребителей Украине уже происходит полным ходом.

Генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что варианты поставки и сроки появления F-16 в Украине зашифровываются, чтобы РФ не смогла знать какой-то конкретики.

Вас также могут заинтересовать новости: