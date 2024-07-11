Генерал акцентирует, что ряд политиков стран, которые нам передают F-16, говорят о передаче этих самолетов в течение от нескольких недель до месяца.

Генерал армии Украины Николай Маломуж заявил, что варианты поставки и сроки появления F-16 в Украине зашифровываются, чтобы РФ не смогла знать какой-то конкретики.

Он напомнил, что есть ряд политических заявлений о том, что F-16 будут. Но эти заявления не указывают конкретные сроки, а тем более куда эти самолеты будут перемещаться, на какие аэродромы.

"На данный момент противник имеет карты старых аэродромов, по которым постоянно бьет. Он думает, что там мы изменили полосы, инженерные системы и координации для полетов F-16, поэтому и будет продолжать постоянно бить. Мы этот сценарий знаем, альтернативно отрабатывались элементы. Но варианты поставок F-16, особенно сроки зашифровываются", - сказал он в эфире Еспресо.

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Генерал акцентирует, что ряд политиков стран, которые нам передают F-16, говорят о передаче этих самолетов в течение от нескольких недель до месяца.

"Россия не может каждый день отслеживать все форматы, тем более не зная логистики, каким образом и куда F-16 будут доставлены, будут ли они частично разобраны, или будут иметь полнокровный вид, где будут скрываться, чтобы не было угрозы ударов ракетами по ним. Возможно, это будут глубокие ангары, которые будут мощно защищаться", - заявил Маломуж.

Он уверен, что формат дезинформации противника с нашей стороны работает.

"Не даются конкретные даты и направления, где F-16 будут перемещаться. Скорее всего враг не сможет достичь какой-то конкретики, чтобы нейтрализовать поставки этих самолетов или нанести удары во время их размещения или использования в боевом порядке", - добавил генерал.

Когда будут F-16 в Украине - детали

Летом 2024 года в украинском небе будут биться истребители F-16, и все системы Patriot, которые можно будет найти в мире и привезти в Украину, - будут привезены. Такое заявление сделал глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Все системы Patriot, которые можно будет найти в мире и привезти в Украину, - они все будут привезены. Это может занять где-то больше времени, где-то меньше, но Украина нуждается в этом щите, и она его получит", - сказал он.

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