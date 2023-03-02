По словам словацкого министра обороны, окончательное решение должны принять в течение нескольких дней или недель.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что его страна готова передать Украине 10 истребителей МиГ-29 советского производства. Всего в Словакии таких самолетов 11.

"Мы больше никогда не будем использовать МиГ. В них нет для нас реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они помогут спасти чью-то жизнь", – подчеркнул он в интервью AP.

Надь отметил, что еще один истребитель зарезервирован для авиационного музея. Сейчас он находится на этапе формирования экспозиции.

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Словакия перестала использовать истребители МиГ из-за нехватки запчастей и специалистов по техническому обслуживанию после того, как российские техники вернулись в свою страну. Однако Воздушные силы ВСУ, которые летают на МиГ-29, были бы рады такому подкреплению, пишет издание.

По словам словацкого министра обороны, окончательное решение должны принять в течение нескольких дней или недель. Надь добавил, что передача этих истребителей Украине – это "действительно беспроигрышный вариант для всех участников этого процесса".

Если передача МиГ-29 все же состоится, Словакия будет первой страной-членом НАТО, которая поставила Украине боевые самолеты.

Самолеты для Украины

Для усиления противовоздушной обороны Украины нашим военным необходимы не только системы ПВО и ПРО, но и боевая авиация. Разговоры о предоставлении Украине боевых самолетов ведутся уже не первый месяц. Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что истребители нам нужны для начала контрнаступления.

В то же время итальянские СМИ пишут, что Италия может поставить Украине пять боевых самолетов. Речь идет о Tornado и Amx. Однако Италия не хочет делать это первой.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова передать Украине истребители МиГ-29. При этом Польша сделает это только в рамках более широкой коалиции.

При этом конгрессмен Адам Смит заявил, что передача Украине американских истребителей F-16 "не будет мудрым использованием ресурсов", необходимых для победы в войне с Россией. По его словам, нужно ведь не только обучить украинских пилотов, но и подготовить аэродромы.

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