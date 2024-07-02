По словам волонтера, истребители F-16 станут для врага целью №1.

Волонтер Сергей Притула заявил, что истребители F-16 принесут пользу для Украины, однако они вряд ли кардинально изменят ход войны.

"К сожалению, F-16 - это не панацея. Классные ли они? Да, конечно. Принесут ли они пользу? Да, конечно. Смогут ли они коренным образом повлиять на ход событий на фронте? Вряд ли. Начнем с того, а какое количество F-16 зайдет этим летом? Мы окончательно этого не знаем", - отметил он в интервью "Украинской правде".

По его словам, с появлением F-16 враг будет иметь цель №1, которая будет заключаться в том, чтобы уничтожать эти самолеты.

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"Далее - их так же надо охранять. Оно все работает в комплексе. F-16 как часть общей системы обороны - это, конечно, очень круто. Но сказать, что они будут играть решающую роль, у меня, извините, язык не поворачивается. Плюс я очень хочу пожелать максимально успеха и стальных нервов пилотам, которые будут управлять F-16. Потому что для врага это будет по приоритету цель №1 в украинском воздухе. Мы уже это проходили с танкистами, когда происходила охота на Abrams и Leopard. Подбить Leopard для россиян было что-то вроде показать величие. Шиза полная, словом. И, к сожалению, то же самое будет касаться F-16", - предупредил Притула.

F-16 для Украины - последние новости

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что страна скоро может отправить в Украину первые истребители F-16, ведь необходимую для экспорта лицензию уже получено.

Также сообщалось, что в Дании 50 специалистов уже завершили подготовку на F-16. Подавляющее количество из них уже вернулись домой, чтобы помочь в подготовке первых боевых самолетов.

"На эти истребители возлагаются очень большие надежды. И мы, пожалуй, должны быть более реалистичными. F-16, безусловно, будут иметь влияние, но они не изменят правила игры. Ни в этом месяце, ни в ближайшие месяцы", - отметил глава Военно-воздушных сил Дании Ян Дам.

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