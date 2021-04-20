Испанская полиция разоблачила подпольную мастерскую, где на 3D-принтерах изготавливали вполне боевые автоматы и пистолеты.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Оружейный цех дельцы обустроили в незаметном домике на Тенерифе.
В полиции говорят, что обнаружили их еще полгода назад, и только теперь показали фото и видео, когда завершилось расследование. Они изъяли два принтера, материал для изготовления и несколько видов уже готового оружия.
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