Оружейный цех дельцы обустроили в незаметном домике на Тенерифе.

Испанская полиция разоблачила подпольную мастерскую, где на 3D-принтерах изготавливали вполне боевые автоматы и пистолеты.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Оружейный цех дельцы обустроили в незаметном домике на Тенерифе.

В полиции говорят, что обнаружили их еще полгода назад, и только теперь показали фото и видео, когда завершилось расследование. Они изъяли два принтера, материал для изготовления и несколько видов уже готового оружия.

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Автор: Олег Давыгора