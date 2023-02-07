Страны Запада намерены объединить усилия по пополнению собственных арсеналов. Некоторые это уже делают.

ВСУ ежедневно производят более 5 тысяч артвыстрелов, что равно годовому заказу небольшой европейской страны в мирное время, рассказал Financial Times исполнительный директор норвежской оружейной компании Nammo Мортен Брандтзег.

Такие темпы утрудняют восполнение арсеналов самих стран, которые помогают Украине уже имеющимся оружием.

По словам Брандтзега, некоторые компоненты пользуются таким высоким спросом, что время их доставки увеличилось с месяцев до лет.

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Это привело к поиску исходных материалов, от химикатов для взрывчатых веществ до металлов и пластмасс для взрывателей и артиллерийских гильз. Большинство компаний увеличили производственные смены в преддверии ожидаемых заказов от национальных правительств и нанимают больше людей, что является еще одной проблемой с начала пандемии.

Вместе с тем крупнейший оборонный подрядчик Германии Rheinmetall строит новый завод по производству взрывчатых веществ в Венгрии для решения проблемы дефицита. Взрывчатка, производимая на новом заводе, будет использоваться в том числе для артиллерийских, танковых и минометных боеприпасов. Компания также перезапустила выведенные из эксплуатации предприятия по производству боеприпасов и "приобрела большие запасы важных материалов".

Проблема, по словам исполнительного директора британской компании Denroy Кевина МакНэми, заключается "не столько в наших возможностях, сколько в том, что сроки изготовления некоторых материалов очень велики - для некоторых специализированных материалов это может составлять шесть месяцев".

Сообщатся, что спешка с перевооружением и перспектива войны, "которая продлится какое-то время", вызвали споры о необходимости объединения закупок в ЕС, несмотря на его отдельные промышленные базы.

Страны также рассматривают возможность дальнейшего сотрудничества. Например, Франция в январе объявила, что будет работать с Австралией над совместным производством и отправкой в Украину нескольких тысяч 155-мм артиллерийских снарядов.

В Евросоюзе этим занимается созданное еще в 2004 году Европейское оборонное агентство. Однако для прогресса потребуется время.

Война в Украине – дефицит оружия у обеих сторон

По данным украинской разведки, к марту у России возникнет критическая ситуация с вооружением.

Некоторые военные ВСУ сообщают, что на отдельных участках фронта враг уже начал экономить боеприпасы. Вместе с тем, это не мешает оккупантам продолжать терриризировать ежедневными обстрелами гражданских на юге страны.

Эксперты не скрывают, что и Украина нуждается в пополнении запасов. Именно отсутствие гарантий со стороны стран Запада передать новое вооружение взамен уничтоженного в ходе боев с РФ замедлило контрнаступление в Херсонской области, дав врагу "передышку" и шанс перехватить инициативу на фронте.

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