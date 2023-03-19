Европа оказалась не готова не только к войне, но даже к масштабному производству оружия.

В Европе наблюдается значительный дефицит взрывчатки, что сильно ограничивает способность европейских оружейников производить боеприпасы для Украины в ближайшие три года. Об этом пишет Financial Times.

По словам чиновников и представителей оружейных компаний, из-за ограниченных запасов пороха, пластиковой взрывчатки и тротила европейская военная промышленность не может быстро выполнить заказы ЕС для Украины, независимо от того, сколько денег на это готовы потратить европейские правительства.

"Очень сложно увеличить производство артиллерийских боеприпасов, особенно тяжелых, крупнокалиберных, за короткое время", — заявил председатель Ассоциации оборонной и охранной промышленности Чехии Йиржи Хинек.

Видео дня

Представители оборонной промышленности говорят, что в Европе ограничены запасы взрывчатки.

"Невозможно в короткие сроки увеличить [производство] нитроцеллюлозы. . . В Европе нет крупных производителей необходимого нам сырья. Если я хочу увеличить производство пороха, мне нужно, наверное, три года", — сказал Хинек, имея в виду основной ингредиент пороха.

Оружейники говорят, что сейчас нарастить производство взрывчатки можно лишь в том случае, если импортировать значительные объемы сырья из других регионов – Индии, Кореи и других стран.

Поставки оружия в Украину – последние новости

На этой неделе Польша анонсировала поставку в Украину первых четырех истребителей Миг-29. После этого власти Словакии заявили, что также передадут Украине 13 истребителей МиГ-29.

Бельгия решила отправить в Украину 240 военных грузовиков, которые остро нужны для армии. Первые машины отправят уже на следующей неделе. Известно, что некоторые автомобили оснащены кранами и эвакуаторами.

На днях стало известно, что Швеция передаст Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer. Также Стокгольм пришлет нашему государству 10 танков Leopard 2, 50 боевых бронированных машин, системы ПВО и противотанковое оружие.

Вас также могут заинтересовать новости: