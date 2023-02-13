Текущие темпы расходов боеприпасов в Украине необычайно велики.

Война в Украине истощает запасы боеприпасов стран-союзников - темпы производства превышают темпы расходов.

"Текущие темпы расходов боеприпасов в Украине во много раз превышают наши нынешние темпы производства. Например, время ожидания крупнокалиберных боеприпасов увеличилось с 12 до 28 месяцев. Заказы, размещенные сегодня, будут доставлены только через два с половиной года. … Нам необходимо наращивать производство и производственные мощности", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе.

В то же время выраженная обеспокоенность не отменяет обязательства НАТО по поддержке Украины. Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что "НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется".

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"Спустя почти год после вторжения президент Путин не готовится к миру. Он начинает новые наступления. Мы должны продолжать обеспечивать Украину тем, что ей нужно для победы и достижения справедливого и прочного мира", – добавил он.

Дефицит боеприпасов из-за войны в Украине

Накануне стало известно, что во время боев против российских оккупантов ВСУ ежедневно производят более 5 тысяч артвыстрелов. Это приблизительно равно годовому заказу небольшой европейской страны в мирное время. В таких условиях партнерам Украины, снабжающим нашу страну оружием и боеприпасами, все сложнее восполнять свои запасы.

О проблеме с нехваткой снарядов в связи с войной в Украине заговорили давно. В прошлом году издание Bloomberg сообщало, что страны НАТО призывают оборонные компании увеличить производство оружия и боеприпасов, чтобы помочь им восстановить запасы. Отмечалось, что оборонные компании в США и Европе наблюдают рост спроса на противовоздушную оборону и противотанковое оружие, но не просто увеличить производство после десятилетий ограниченных заказов. В то же время США решили вкладывать средства в производство боеприпасов.

В октябре после завершения двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса Столтенберг заявлял, что в НАТО решили увеличить запасы боеприпасов и техники.

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