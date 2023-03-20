Речь идет о поставках 1 миллиона артиллерийских снарядов.

В понедельник, 20 марта, министры иностранных дел стран Европейского союза должны подписать план обеспечения Украины боеприпасами.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк в микроблоге Twitter. По его словам, этот вопрос сдвинулся с мертвой точки благодаря успешной работе эстонских дипломатов.

"Министры иностранных дел ЕС должны быть в состоянии подписать свой план боеприпасов для Украины завтра - с целью поставить 1 миллион артиллерийских снарядов для Киева в течение предстоящих 12 месяцев. Впечатляющая дипломатическая работа Эстонии, благодаря которой дело сдвинулось с мертвой точки", - сообщил Джозвяк.

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Боеприпасы для Украины

В феврале Financial Times сообщали, что Вооруженные Силы Украины ежедневно осуществляют более 5 тысяч артиллерийских выстрелов. Из-за такого объема страны-партнеры не успевают восполнять свои запасы.

В НАТО заявляли, что война в Украине истощает запасы боеприпасов Альянса, поэтому необходимо наращивать их производство.

По данным СМИ, сейчас в Европе возник серьезный дефицит взрывчатки, что также ограничивает способность производить боеприпасы.

Также журналисты сообщали, что в ЕС обсуждают план по закупке боеприпасов для Украины, который включает передачу имеющихся запасов и закупку в других странах.

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