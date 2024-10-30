По словам Валентина Бадрака, отечественные баллистические ракеты нужно усиливать иностранными технологиями.

Уже в 2025 году украинские баллистические ракеты будут использоваться для ударов по российской военной инфраструктуре. Такое убеждение в интервью УНИАН выразил директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

При этом, по его словам, украинские баллистические ракеты нужно усиливать иностранными - в частности, - американскими технологиями:

"Нам нужны решения, которые уже есть, например, которые были в ракетах ATACMS. Учитывая, что технологии не новые, американцы готовы нам их предоставить".

Бадрак подчеркнул, что вопрос развития баллистических ракет движется, но не так быстро, как бы этого хотелось, и не в последнюю очередь - из-за проблемы администрирования. Эксперт отметил, что среди специалистов уже давно ведутся точатся о необходимости смены руководства КБ "Южное" - главного конструкторского бюро, которое занимается этим вопросом.

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"То есть, там очень хорошая команда конструкторов, но менеджмент хромает на обе ноги. Второй момент - надо, чтобы все составляющие ракетной программы велись и координировались не через Минстртатегпром, а через Минобороны. Конкретно - через "ракетного" заместителя министра", - резюмировал Бадрак.

Удары Украины вглубь России - последние новости

Атаки Израиля по Ирану должны снять табу на удары вглубь РФ. Такое мнение высказал британский полковник, эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По его словам, США стоит перестать ограничивать Украину в ударах по территории РФ.

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