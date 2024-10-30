"В 2025 году украинские баллистические ракеты ударят по российской военной инфраструктуре", - военный эксперт Валентин Бадрак

Директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак рассказал УНИАН, когда на РФ может полететь украинская баллистика, что мешает строительству новых военных заводов и перспективы экспорта оружия.

Валентин, в последнее время в Украине обсуждается возможность отмены запрета на экспорт вооружения из Украины. Как вы относитесь к этой идее?

Объективная реальность такова, что это нужно сделать. Думаю, что к этому уже готово и наше общество, и западные партнеры. Почему? Это деньги, которых не хватает на украинское оружие. Ведь Украина может покупать на 6 миллиардов долларов, а производить может на 20 миллиардов.

Поэтому мы понимаем, что надо предоставить возможность украинским производителям зарабатывать больше, получать дополнительные оборотные средства и, соответственно, покупать больше комплектующих. К примеру, в украинских дронах, в среднем, 40% импортных комплектующих.

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Кроме того, в основном, сейчас заказы происходят фактически с сегодня на сегодня. То есть среднесрочных или долгосрочных планов просто нет. За счет экспорта мы можем выйти на такие планы...

Но ведь существуют и риски?

Смотрите, частично экспорт есть и сейчас. Но это экспорт таких систем, которые не влияют на обороноспособность. Например, в Турцию поставляют двигатели, или в Индию поставляют элементы для самолетов АН-32. Но когда мы говорим непосредственно об оружии, то здесь нужно быть осторожными и смотреть, чтобы это оружие не попало через третьи страны к врагу. Поэтому понятно, что перечень стран, которые будут покупать украинское оружие, будет очень небольшой.

Известно ли, сколько именно государств готовы покупать украинское оружие? Есть ли какие-то предварительные контракты?

Ранее Украина торговала с более чем 50 государствами мира. Думаю, сейчас покупать наше оружие будут где-то 20 стран. И это могут быть не только страны НАТО. Это могут быть страны, которые точно выступают против РФ.

Насколько это существенно с точки зрения доходов?

Раньше на оружии Украина зарабатывала миллиард в год. За исключением 2009 года, когда было заключено контрактов на два миллиарда долларов. Поэтому, думаю, сейчас Украина может заработать 3-4 миллиарда долларов.

Но есть еще один важный момент. Ранее РФ зарабатывала на экспорте вооружения 15-20 миллиардов долларов в год, но когда мы с партнерами будем производить разнообразное вооружение и боеприпасы, то будем теснить ее на мировом рынке. Это - элемент технологического сдерживания России.

Кстати, в РФ уже признают, что Украина имеет техническое преимущество в артиллерии.

Посол ЕС в Украине Екатерина Матернова недавно сообщила о выделении 400 миллионов евро на САУ "Богдана". Как бы вы оценили потребность фронта в таких САУ? Готов ли, по вашему мнению, ЕС финансировать масштабирование производства?

Потребности огромные. Сейчас нельзя назвать какую-то конкретную цифру, ведь есть много потерь, в том числе "Богдан". Однако именно артиллерия всегда нужна.

Если говорить о масштабировании, то имею большой оптимизм относительно этого. Мы видим, как многие страны присоединяются к инициативе Дании [относительно долгосрочного развития украинской обороноспособности]. Литва выделяет 10 миллионов долларов на масштабирование производства малых компактных ракет "Паляниця". Эстония выделяет определенные деньги на закупку украинского оружия. На очереди, фактически, Норвегия и Нидерланды.

Также есть Соединенные Штаты, которые выделяют 800 млн на дроны. И есть Великобритания и Германия, которые разворачивают производство в Украине (пока речь идет о ремонтных работах, а дальше будут совместные производства).

Кроме этого, есть еще один проект - очень мощный, но непубличный. Речь идет о производстве зенитно-ракетных систем среднего радиуса действия - до 45 километров, вместе с европейскими компаниями. В этом проекте будут задействованы пять украинских предприятий и, что интересно, три частных. Этот процесс набирает обороты, и поэтому я - оптимист.

А как быстро все это можно воплотить в жизнь?

На самом деле некоторые вещи делаются очень быстро. Если брать закупку украинских дронов, то здесь все зависит от производителей, а украинские производители все делают очень быстро.

Кроме того, за два месяца сделали 18 САУ "Богдана". Это - рекорд. Украинский, а, возможно, и европейский. Даже французский Nexter делает ежемесячно 6-8 "Цезарей" (французская 155 м САУ CAESAR, - УНИАН).

Так же, думаю, быстрый результат будет по ракетам "Паляниця": могу предсказать, что цикл производства одной такой ракеты будет, вероятно, месяц-полтора.

На фронте появляется все больше fpv-дронов на оптоволокне. Украинские разработчики показали свой образец такого дрона. Из открытых источников известно, что они эффективны против систем РЭБ. Сколько сейчас таких дронов на фронте и какую роль они там играют?

Первое оптоволокно в Украине производится. Здесь, как известно, мы от России отстали - специалисты уже сообщали, что РФ первой сделала дроны на оптоволокне.

Да, дроны на оптоволокне устойчивы к РЭБ. Однако я не думаю, что они приведут к революции. Они используются на очень небольшое расстояние. Условно говоря, это как собака на поводке. И этот поводок нельзя сделать бесконечным. Также само по себе оптоволокно не является суперовой технологией, потому что рвется.

На мой взгляд, оптоволокно временно будет играть большую роль, но доминировать не будет. Сейчас очень быстро идут новые разработки. В том числе речь идет об использовании в дронах искусственного интеллекта.

Если говорить о количестве, я могу оперировать только официальными данными. Президент Украины недавно сказал, что на фронт, в том числе при участии волонтеров, уже отправлено 1 миллион fpv-дронов. И у меня есть предчувствие, что волонтеры предоставили больше, чем государство...

Как бы там ни было, Украина увеличивает производство дронов, но остается существенная зависимость от китайских компонентов. Что с этим делать?

То, что у нас не масштабируется производство компонентов дронов, проблема. Я вижу решение ситуации в том, чтобы создать единый центр развития беспилотной техники на базе нового рода войск - Сил беспилотных систем. Это нужно, в частности, для унификации. Смотрите, по состоянию на сейчас в нашей армии используются 170 типов дронов, а надо 20-30 типов - не более. Поэтому нужна унификация. Причем унификация во всем - связи, системах наведения и тому подобное.

Относительно того, когда будет запущено развитие компонентов, это может произойти тогда, когда поймем, какие дроны у нас основные. Сейчас производства создаются на уровне стартапов. И мы вроде и гордимся, что имеем 200 предприятий, но на самом деле это не совсем хорошо. Поэтому и надо собрать "под одной крышей" разработчиков, производителей и эксплуатантов, то есть военных, науку и промышленность. Тогда можно будет серьезно продвинуться с такой программой.

Украине вообще нужен центр развития [военных] технологий. У нас нет другого выхода, иначе миллиарды долларов на производство будут распыляться. А мы не можем себе такого позволить.

И если раньше я был убежден, что это нужно делать в промышленном ведомстве, то сегодня уверен (и война это показала), что такой центр нужен в военном ведомстве - так же, как у американцев. Поскольку министерство обороны - главный заказчик оружия, оно должно руководить всеми проектами и координировать работу.

Недавно президент объявил об успешном испытании отечественной баллистической ракеты. Сколько времени нужно для запуска ее серийного производства?

Я уверен, что в 2025 году украинские баллистические ракеты будут использоваться для ударов по российской военной инфраструктуре. Конечно, украинскую баллистическую ракету нужно усиливать иностранными, американскими технологиями. Нам нужны решения, которые уже есть, например, которые были в ракетах ATACMS. Учитывая, что технологии не новые, американцы готовы нам их предоставить.

В целом вопрос развития баллистических ракет движется, но не так быстро, как бы этого хотелось. Не последняя здесь проблема администрирования. Уже давно среди специалистов ведутся разговоры о том, что в главном конструкторском бюро, которое занимается этим вопросом - КБ "Южное", надо сменить менеджера. То есть, там очень хорошая команда конструкторов, но менеджмент хромает на обе ноги.

Второй момент - надо, чтобы все составляющие ракетной программы велись и координировались не через Минстртатегпром, а через Минобороны. Конкретно - через "ракетного" заместителя министра.

Почему вы считаете это принципиальным?

Дело в том, что министр стратегических отраслей промышленности господин Сметанин хочет предприятия, которые занимаются баллистической ракетой и напрямую подчиняются министерству, перевести в "Укроборонпром". Но это огромная ошибка. "Укроборонпром" вообще не нужен. На его месте должны работать отраслевые холдинги (такая модель была отработана еще в 2020 году на примере радарного холдинга).

Зачем сейчас нужны такие манипуляции? "Укроборонпром", по версии Defense News, попал в топ-50 мировых оборонных компаний. Поэтому наши "промышленники" хотят загнать ракетные предприятия в "Укроборонпром" с одной целью: чтобы увеличился вес "Укроборонпрома" и он поднялся в рейтинге. То есть, вся эта история - это искусственная манипуляция.

На зарплаты "Укроборонпрома" тратится более 20 миллионов гривень, которые фактически забираются у предприятий ОПК. В "Укроборонпроме" сейчас шестьдесят шесть предприятий, некоторые из которых там просто не должны быть. Например, АО "Антонов". С момента, когда во время каденции Порошенко его загнали в "Укроборонпром", "Антонов" не выпустил ни одного самолета. Поэтому, учитывая нашу ситуацию, в первую очередь нужно вывести из "Укроборонпрома" ракетные предприятия и предприятия самолетостроительной отрасли.

Одна из проблем украинских производителей - это финансирование разработки и испытания вооружений. Это требует безумных затрат. На каких условиях банки соглашаются кредитовать оружейников?

К сожалению, у нас очень непутевая банковская политика в этой сфере. Наша экономика не перешла на военные рельсы, и в этом мы уступаем РФ.

В начале российской агрессии были разговоры о 5-7%. Но сейчас есть истории, когда на производство бронетранспортеров предлагают кредит под 16,5% годовых. Это недопустимые ставки, тем более на период войны. Такие ставки делают кредитование для настоящих предпринимателей неинтересным.

Например, когда Украина делала ракету-носитель, то заем был взят под 3%, но в японском банке. Можем представить, какие разные подходы. Наши процентные ставки делают не интересными кредитование для настоящих предпринимателей.

Ряд компаний мировых производителей оружия уже заявляли о готовности открытия заводов в Украине, в частности речь о немецком Rheinmetall. Что мешает старту их работы?

Байрактар (компания Bajkar Machina, - УНИАН) в феврале 2024 года пообещал, что через 12 месяцев будет завод. Посмотрим, что они скажут в феврале 2025 года... Rheinmetall говорил, что на запуск их боеприпасного предприятия нужны 24 месяца... Учитывая, что Украину видят огромным рынком оружия, что-то будет запущено. Есть большие надежды, что в Украину (не так быстро, как мы бы хотели, но где-то год-два) придет шведский SAAB (а это очень серьезные возможности по различным видам оружия).

Одна из проблем заключается в том, что у нас нет трехлетних, десятилетних планов, как я уже сказал. И это не какие-то прихоти. Почему на Западе маленькие темпы развития производства боеприпасов? Потому что компании NAmmo и SAAB говорят, что им для этого нужен план на десять лет. Мы пока не можем предоставить план даже на три.

Также у нас существует проблема физической защиты предприятий. Нужно брать пример с таких государств как Норвегия, которая под землей самолеты F-35 размещает, Иран, который под землей производит и ракеты и дроны, рассредоточивает их. У нас уже есть определенные наработки по размещению. Но, думаю, что пока будет продолжаться большая война (ее горячая фаза), то западный мир будет осторожно подходить к локализации производства.

Ярослав Конощук